RESULTADOS OFICIALES

Escrutinio definitivo vs. provisorio: cómo se modificaron los números, sección por sección

Este miércoles, la Justicia Electoral cargó los datos correspondientes a las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires. A nivel general se supo que ganó Cristina Fernández de Kirchner. Pero, ¿cómo fue la performance en cada una de las secciones?

La espera terminó y la Justicia Nacional Electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires publicó los números correspondientes al escrutinio definitivo de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.La mínima diferencia de votos entre los candidatos de Cambiemos y Unidad Ciudadana mantuvo en vilo a toda la clase política bonaerense, hasta este miércoles cuando finalmente se supo que Cristina Fernández de Kirchner ganó las PASO por apenas 0,2 por ciento más de votos que Esteban Bullrich.En esta oportunidad, el recuento definitivo fue clave dada la corta distancia que separó a ambos postulantes y, más aún, teniendo en cuenta que la tendencia a favor del oficialismo comenzó a revertirse entrada la madrugada del lunes 14 de agosto.Pero, ¿cómo fue la performance en las ocho secciones electorales? ¿Hubo grandes cambios entre el escrutinio definitivo y el provisorio? Lo cierto es que no.Con los números finales en la mano, se concluyó que la ex presidenta ganó en la categoría de senadores nacionales tanto en la Primera como en la Tercera Sección Electoral, es decir, las regiones más populosas de la Provincia.En la Primera Sección, no obstante, Cambiemos cosechó la mayor cantidad de votos en diputados nacionales y provinciales, registrándose así un importante corte de boleta. Yendo al llano, Cristina sumó 1.126.956; mientras que Bullrich consiguió 1.113.784. Esta tendencia a favor de Unidad Ciudadana ya había sido revelada en el recuento provisorio, tal como la que inclinó la balanza hacia Graciela Ocaña en la categoría de diputados nacionales.El tema central fue la Tercera Sección. Si bien en el recuento provisorio se reconoció una supremacía del kirchnerismo, los números no eran tan contundentes. En todas las categorías, faltaron contabilizar 100 mil votos para Unidad Ciudadana, mientras que para Cambiemos fue apenas superior a la mitad.En rigor, Cristina sumó 1.380.057 votos en el recuento definitivo y 1.287.375 en el provisorio; y Fernanda Vallejos cosechó 1.316.258 votos en el definitivo y 1.228.685 en escrutado en la noche del 13 de agosto.En tanto, Esteban Bullrich consiguió 947.089 votos de acuerdo al definitivo y 885.470 en el provisorio; mientras que Graciela Ocaña sumó 63.415 votos más entre el escrutinio definitivo y el provisorio.En las secciones restantes, quien ganó fue Cambiemos, sin lugar a dudas. Pero la diferencia de votos entre un recuento y otro fue la que finalmente revirtió el resultado final.A continuación, cómo se modificaron los resultados, sección por sección (*):

(*) Elaborado por LaTecla.Info en base a los números oficiales provistos por la Justicia Electoral).