ESCENARIOS

Taiana gana terreno y los propios remarcan que "lo que está en juego es el tercer senador"

Fernanda Vallejos, candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, conversó con Mañanas sin Filtro (Cadena Río 88,7) y dejó bien en clara la nueva estrategia del kirchnerismo. “Taiana se va a imponer al conjunto de reformas que buscan arrasar con derechos laborales”, aseguró.

Con los resultados en la mesa y la victoria de Cristina Fernández de Kirchner sobre Cambiemos y Esteban Bullrich consolidada, Unidad Ciudadana comenzó el camino hacia octubre y la reivindicación de la victoria. En ese sentido, será clave el rol de Jorge Taiana como segundo candidato a senador del espacio y tendrá un protagonismo más que importante en la campaña.Inclusive, varios de los dirigentes del Frente Justicialista Cumplir que dieron el salto a UC lo hicieron argumentando que “el segundo senador debe ser Taiana”.En ese sentido, la candidata a diputada nacional Fernanda Vallejos dialogó con Mañanas sin Filtro (Cadena Río 88,7) y dejó en claro el escenario. “En términos prácticos no quedan dudas que Cristina va a ser senadora y Bullrich también lo será pero por la minoría”, aseveró la economista.De esa manera subrayó que “está en discusión el tercer senador y si va a ser un senador que va a acompañar las medidas de ajuste del macrismo o un senador como Jorge Taiana que se va a imponer al conjunto de reformas que buscan arrasar, comolas que buscan avanzar con los derechos laborales”.“A la hora de definir como queda la cámara de senadores, se incorporan sólo dos fuerzas”, remarcó y agregó que en octubre “se va a ampliar la brecha en la categoría de senadores y también en la de diputados, con lo cual la diferencia con Cambiemos va a quedar subsanada en octubre”.A su vez, vaticinó que de cara a las generales el espacio crecerá ya que “el conjunto del discurso de las fuerzas opositoras a Cambiemos, por fuera de Unidad Ciudadana, adoptaron la misma línea de campaña de cara a la sociedad. Es muy cristalino que dos de cada tres electores se pronunciaron en contra del rumbo económico actual, el deterioro de la calidad democrática y ell deterioro de las condiciones sociales, son las que explican el rotundo dos tercios diciendole no a Cambiemos”.“De cara a octubre, Unidad Ciudadana es la expresión en condiciones de encarnar a la mayoría opositora”, sostuvo Vallejos.Por otra parte, se refirió al derrotero para finalmente dar con el escrutinio definitivo y la victoria de Cristina Fernández. “Estamos muy satisfechos con el resultado de la elección, el escrutinio ratifica lo que ya conocíamos desde la madrugada del 14, fue un bochorno la manipulación grotesca que se hizo”, señaló.“Se confirmó que Unidad Ciudadana se impone en la provincia. Esto es una expresión electoral muy joven, con apenas 60 días de existencia de fuerza antes de llegar a las PASO. Del otro lado tenemos un espacio político que es gobierno, que entabla al poder económico y cuenta con un fuerte respaldo del establishment económico fronteras afuera”, destacó.Por último, hizo principal hincapié en que “Unidad ciudadana es la expresión mayoritaria de la oposición, dos de cada tres bonaerenses le han dicho no a ese cambio de rumbo que propone el Gobierno, dos de cada tres diciendo que `no´ es un numero fuerte y contundente”.