MARCHA ATRAS

Adiós a la paridad: Cambiemos y el massismo rechazaron la resolución de la Junta Electoral

El bloque oficialista y del Frente Renovador cuestionaron la sentencia del tribunal bonaerense, que decidió primar la voluntad popular por sobre la integración equitativa de listas por género.

Tal como anticipó LaTecla.Info, la Junta Electoral bonaerense puso puntos suspensivos a la pregonada paridad de género en las listas.A través de la Resolución 114, el tribunal decidió que aquellas alianzas que presentaron más de una lista en las PASO no deberán cumplimentar con la secuencialidad y alternancia entre hombres y mujeres en las nóminas fusionadas para las elecciones de octubre.Tras conocerse la decisión de la Junta, diferentes espacios políticos salieron a cuestionar la postura. Uno de ellos fue Cambiemos, quien a través del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, dijo que el fallo “rompe con el espíritu, la secuencialidad y alternancia” de la Ley.“La Ley se hizo bien detallada y minuciosa porque se buscaba que haya alternancia uno y uno entre hombre y mujer y este fallo de la Junta altera ese espíritu”, remarcó Mosca.En ese marco, el titular del cuerpo legislativo, sostuvo: “Cuando la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó con un consenso muy grande la Ley de Paridad, lo que buscó de manera muy explícita en el tipo de redacción de la norma, que es muy detallista y casi reglamentaria, fue garantizar que las listas para ocupar lugares de cuerpos colegiados tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares, queden integrados con secuencialidad y alternancia por binomios confirmados por un hombre y una mujer, una mujer y un hombre”.“Una de las causas que describe en su fundamento la Junta Electoral habla de la no reglamentación por el Poder Ejecutivo, desconociendo que la Legislatura en términos de poder redactar la ley puede hacer una ley como fue la de Paridad, que es operativa en sí misma y no necesita la reglamentación del Poder Ejecutivo”.“Nosotros de alguna manera lo que le reclamamos a la Junta, es que hubiese sido mucho más sano que la misma se expresara sobre la colisión del derecho a la voluntad popular o el derecho a la participación igualitaria, antes de las PASO para poder tener mayor previsibilidad de debate”, sostuvo Mosca y concluyó: “Volver al cupo, aunque sea en algunas situaciones puntuales, siempre es un retroceso”.Por su parte, el Frente Renovador, uno de los espacios que más militó la sanción de la normativa, también salió con los tapones de punta.En este sentido la candidata a renovar su banca y referente en género del Frente 1País, Micaela Ferraro, comentó: "Con esta decisión la Junta decidió ir claramente en contra de las mujeres; poniendo por encima el derecho expectante a ser elegido al espíritu de la ley de paridad, amparándose en el supuesto de que el ejecutivo provincial no reglamentó la Ley y así hizo la interpretación más regresiva posible".Pero además aseguró: "No es la paridad lo que hay que armonizar con la voluntad popular, sino la normativa interna de los partidos con esta ley. Son los partidos los que deben adaptarse a la ley y abrir sus prácticas dejando de encabezar listas solo con varones"."Estamos ante otro claro ejemplo que nos demuestra que los espacios donde se toman decisiones tienen que estar conformados con varones y mujeres con perspectiva de género, que puedan y tengan la capacidad para evaluar el impacto de cada medida sobre los derechos de ambos", agregó."Vemos que falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad. El machismo sigue operando a favor de la desigualdad desde las instituciones, se expresa en estas situaciones, donde en una ley tan clara y contundente como la sancionada el año pasado se pueden seguir teniendo interpretaciones regresivas que postergan los imperativos legales y constitucionales y así postergan nuestros derechos como mujeres", finalizó Ferraro, quien asegura que desde el espacio esperan la marcha atrás de la medida por parte de la Junta Electoral Provincial.Por otro lado, el senador Sebastián Galmarini, autor de la ley de paridad que se implementó por primera vez en las PASO del 13 de agosto pasado y fue votada por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura provincial, cuestionó duramente la resolución 114 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que pone en riesgo la aplicación de la paridad electoral: “La resolución altera el espíritu de la ley que expresamente manifiesta que tiene que haber un hombre y una mujer de manera alternativa y secuencial en las listas definitivas de los partidos políticos”.Galmarini señaló que la ley y su reglamentación establecen que “aquellas listas que no estén conformadas por hombres y mujeres de manera alternativa y secuencial no deben ser oficializadas por la Junta”, y agregó: “No controlaron el cumplimiento de la norma y además la modificaron de hecho con una resolución; no son legisladores, son jueces”.“Sé con certeza que el 100% de las listas presentadas para las PASO cumplían con la ley de paridad y que de las listas que debían integrarse no había ni siquiera un solo planteo judicializado. Espero que reviertan esa resolución y se de cumplimiento efectivo a la norma. El propio Sergio Massa planteó que el Frente 1País va a cumplir con la ley”, afirmó el Vicepresidente Segundo del Senado Bonaerense.“Creemos que hay que poner en marcha rápidamente algunos mecanismos institucionales como la creación de la Cámara Provincial Electoral para que podamos discutir con un órgano jurisdiccional este tipo de resoluciones”, concluyó Galmarini.LA RESOLUCIONA través de la Resolución 114, el tribunal electoral estableció que en “los casos de asociaciones políticas o alianzas en cuyas elecciones primarias hayan participado más de una lista, independientemente de la categoría que se trate, sería en muchas de ellas imposible materialmente integrar las listas mayoritarias y minoritarias, de corresponder, con una plena alternancia y secuencialidad entre sexos por binomios sin alterar la voluntad popular”.“Se debe armonizar entre la protección al cupo, el principio de respeto de la genuina expresión del pueblo y tener como regla la alternancia y secuencialidad siempre que sea posible sin alterar el orden previsto en las listas de candidatos”, añadió el tribunal.Por ello, resolvió que “las listas de candidatos para las elecciones generales de una misma alianza que deban ser integradas entre dos o más listas que participaron de las EPAOS, deberán ser presentadas sin alterar el orden previsto en las listas de candidatos que participaron en las elecciones primarias al momento de hacer la integración”.“Es posible que no se cumpla la alternancia y secuencialidad en la totalidad de la lista para las elecciones generales, pero si se cumpliría en la gran mayoría de la lista, es decir se repetiría excepcionalmente el género en toda la lista una o a lo sumo dos veces, pero se seguiría manteniendo el respeto por el cupo como regla”, aclararon.Cabe destacar que, como publicó este medio, pasadas las Primarias, con los números arriba de la mesa, en los distritos en los que hubo internas se enfrentaban a un dilema: las cartas orgánicas de las dos fuerzas mayoritarias, Cambiemos y Unidad Ciudadana, adoptaron el reparto del 25 por ciento para la primera minoría, por lo que al ganador le corresponderían los tres primeros de la lista y al perdedor el cuarto, el octavo y el duodécimo.Sin un acuerdo para reacomodar los emparejamientos por parte de las dos facciones, y en el marco de la Ley de Paridad, la lista perdedora solamente podría incorporar a dirigentes de un mismo sexo en la nómina final.En muchos municipios, esto dejaba afuera las candidaturas de aquellos dirigentes que encabezaron las listas, que sólo pueden optar por poner a su número dos en el cuarto lugar de la nómina del espacio que competirá en octubre.Por otro lado, la fracción ganadora respetaba sus tres primeros lugares pero no podía conservar el orden entre cuarto y quinto, y sucesivamente, ya que se vería obligada a rotar porque el cuarto lugar lo ocupará la mujer del sector que alcanzó la minoría.Como solución, la Junta Electoral resolvió que los frentes no deban cumplir con la normativa como requisito para la presentación de listas oficiales, cuyo plazo vence el 2 de septiembre a las 24 horas.