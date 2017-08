HACIA LAS GENERALES

Macri se mostró con Vidal en distrito K y pidió "continuidad"

Luego de conocerse los resultados definitivos de las elecciones primarias que revelaron un ajustado triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación inauguró una Casa de Encuentro Comunitario en Florencio Varela.

Un día después de conocerse el resultado definitivo de las elecciones primarias, que reveló un triunfo (aunque ajustado) de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a la Provincia.Acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, inauguraron una Casa de Encuentro Comunitario en Florencio Varela, uno de los distritos más populosos de la Tercera Sección Electoral, administrado por el intendente K, Julio Pereyra.“Tenemos mucha tarea por llevar a cabo, con una Argentina que va hacia la pobreza cero. El Padre Mugica decía que hay que trabajar juntos y eso es lo que sentimos. Si apoyamos a ustedes, de tanto año de compromiso y tenemos continuidad, no podemos frustrar más a ningún argentino. Estamos acá para liberarlos y arrimarles las herramientas para que con su propio esfuerzo salgan adelante”, destacó en esta oportunidad el jefe de Estado.Asimismo, Macri apostó al discurso de esperanza. “Estamos en este mundo para ser felices. Estamos haciendo lo correcto con más gente integrada, participando y haciendo crecer la vida de los argentinos. El compromiso de cada uno crezca. Decirnos la verdad de lo que pasa en la realidad, para poder resolverla”, señaló.Cabe destacar que durante la campaña previa a las PASO, el mandatario nacional desembarcó en diferentes localidades del interior provincial, no así en el Conurbano, donde no goza de alta imagen positiva.Ese terreno fue exclusivo para la gobernadora María Eugenia Vidal y los principales candidatos a senadores y diputados nacionales.