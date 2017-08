CAMPAñA

En soledad y silencio, los candidatos de Cambiemos ya salieron a la cancha

Esteban Bullrich recorrió Berisso al inicio de la semana y siguió con Nueve de Julio y Chivilcoy. Las tres visitas las realizó bajo total hermetismo. Guillermo Montenegro desembarcó en Pergamino y Rojas con similares órdenes.

Luego de las PASO del último domingo 13 de agosto, Cambiemos modificó su estrategia electoral y ya no tendrá a María Eugenia Vidal como sponsor de los candidatos. Es que, además de las críticas por la ausencia de gestión y la excesiva presencia de la Gobernadora en la campaña, se suma al temor de que la derrota en las primarias pueda impactar negativamente en la imagen de la mandataria bonaerense.En ese sentido, mientras Vidal recorre el Conurbano para “mostrar” la gestión como una excusa para sumar adeptos a la marca “Cambiemos” en una región donde no obtuvo los resultados esperados, los candidatos dan sus primeros pasos en soledad ante los vecinos de la provincia.Vale destacar que desde las PASO a la fecha, Vidal visitó General Rodríguez y Quilmes, distritos oficialistas donde se impuso la lista de Cristina Fernández de Kirchner, y pasó por Tres de Febrero y Vicente López, comunas “amarillas” donde ganó el Gobierno.En ese marco, con la Gobernadora en el Conurbano, los candidatos salieron a la cancha en soledad, con algunas selfies y mucho silencio. Es que, una de las órdenes del equipo de la campaña es cumplir con “silencio absoluto” y no adelantar las visitas de los aspirantes al Congreso de la Nación.Así ocurrió con el primer desembarco, que tuvo a Esteban Bullrich como protagonista. El exministro de Educación visitó Berisso, comuna conducida por el radical Jorge Nedela, y donde la suerte le fue esquiva a Cambiemos.Conforme a lo manifestado a La Tecla.info, la visita se dio en el marco de un silencio absoluto y desde la comuna no podían anticipar la misma. Luego, con las fotografías ya realizadas, mediante las redes tomó conocimiento el paseo del candidato por el distrito de la Tercera sección electoral.Inclusive, la campaña proselitista en Berisso se profundizó hasta el interior de colegios públicos y los candidatos, Bullrich y el aspirante a concejal Leandro Nedela, dialogaron con los menoresSimilar fue lo ocurrido en los pagos de Mariano Barroso, intendente del PRO de Nueve de Julio, ciudad que también fue visitada por el número uno de la lista de senadores de la Nación este último martes. También en silencio visitó Chivilcoy, ciudad gobernada por el massismo con Javier Gastón a la cabeza.Otro que salió a la cancha en soledad y lejos de las primeras apariciones cuando todavía era embajador de Uruguay y acompañaba a Vidal en anuncios en materia de seguridad, fue Guillermo Montenegro. El tercer candidato a diputado nacional visitó Pergamino, otra comuna oficialista para acompañar al intendente Javier Martínez.En la Segunda sección electoral el desempeño de Cambiemos fue positivo, pero deben mejorar los números para salir del segundo puesto en las PASO. Por ello, las caminatas del exministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Además, Montenegro pasó también por Rojas, conducida por el radical Claudio Rossi y rompió con el protocolo para informar que continuaría con las visitas en San Pedro este miércoles, otro distrito amigo.Así las cosas, los candidatos del gobierno comenzaron a dar los primeros pasos en soledad sin el auspicio de María Eugenia Vidal.