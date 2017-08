EN LA PLATA

Cristina relanzó la campaña: "Nos quisieron vender gato por liebre, pero no fue gato, fue liebre"

En el microestadio del club Atenas, la exmandataria habló por primera vez luego de que se confirme su victoria sobre el candidato de Cambiemos. Apuntó a las irregularidades del escrutinio y la demora en los resultados. A su vez, lanzó los primeros dardos de cara a los comicios generales de octubre.

Con el objetivo puesto en las elecciones generales de octubre, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó un multitudinario acto en la capital provincial. Es el primero que realiza luego de conocerse su victoria en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del pasado 13 de agosto."Lo principal de hoy es que es el primer acto con un acta de escrutinio definitivo. Es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo. Es también una señal de los tiempos que estamos viviendo. Después de 17 días recién hoy los argentinos saben lo que pasó en las PASO. Ganó Unidad Ciudadana y perdió el Gobierno, que había colocado una elección con un plebiscito económico y social. De cada 3 argentinos, 2 votaron oposición. Y la suma no es caprichosa, porque por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía, el ajuste, al tarifazo, al desempleo", dijo."El 13 de agosto festejaron ante los argentinos y el mundo, haber ganado las elecciones. Mientras tanto, un zócalo en la televisión decía que Unidad Ciudadana había obtenido el 30%, y ellos el 37%. Los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre, pero no fue gato, fue liebre", agregó, "En 14 jurisdicciones también había perdido el gobierno. ¿Qué era ese baile y ese festejo? Es la democracia para un spot televisivo".En la misma línea, continuó: "Quiero decirle al gobierno que hay responsabilidad institucional en el país, y que se respetan los mecanismos electorales, que no se respetaron. Descubrimos falsificaciones, mesas amañadas, presidentes designados a dedos que eran marcadamente simpatizantes del gobierno, la Gendarmería actuando como un cristal del gobierno. Es la Gendarmería que estaba hasta el 2015, ¿que cambió? El gobierno. Las fuerzas reciben órdenes del gobierno".De cara a octubre, adelantó: "Vamos a reiterar todos los pedidos que realizamos a la Justicia electoral. Queremos poder acceder a una auditoría del software en el cual ingresan los datos. Después de ver todo lo que pasó este domingo 13, me doy cuenta por qué con tanto ahínco, a contramano del mundo, querían el voto electrónico. Creo que ha quedado demasiado claro. Más todas las garantías que hemos solicitado y que muchas de ellas no se cumplimentaron".Además, apuntó duramente contra el oficialismo: "Primero dijeron que ganaron. Después, que empataron. Esto no es un partido de fútbol. Las elecciones no se empatan, se pierden, aunque sea por un voto. Dijeron por un puñado de votos. Un puñado de votos es la democracia misma", y señaló: "Todo esto que pasó debe llevarnos a analizar a los dirigentes políticos qué diferente tratamiento hacen los medios de las cosas".Por otro lado, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado, y recordó la agenda en materia de derechos humanos que impulsaron desde el kirchnerismo. "Nuestro compromiso no es ocasional o de discurso, es de convicciones profundas. Estos nuevos hechos revelan que nos han corrido el arco, ya no solo en la cuestión económica, con el ajuste que vino y que se viene después de octubre, porque han diferido el aumento para después de las elecciones de la luz y del agua", expuso."Tenemos un triple desafío: el económico que sigue lacerante e in crescendo. El segundo es la concentración del poder a la que la sociedad debe poner límite, y que tal vez sea la causa de la desaparición de Santiago Maldonado. Demostrar poder. Finalmente, cada vez que hay una concentración de poder, hay una democracia en emergencia. Se ha sumado a ese límite del freno de la economía: la necesidad de que el gobierno garantice que el que no comparte lo que piensan no es un enemigo, es un ciudadano que tiene respeto a manifestarse", aseveró."Necesitamos ser más de la oposición en las instituciones democráticas. La inestabilidad del gobierno no es Unidad Ciudadana, no soy yo. Es este plan insustentable. El gobierno debe cambiar", dijo.Luego de que Susana Giménez twiteara "De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas", respondió: "Me planteé si era posible en épocas de la pos verdad si era posible ganar una elección sin pisar un set de televisión, y lo hicimos. No es una crítica a la televisión, sino a la política, que se plantea como espectáculo. La oposición tiene que ser con propuestas, con debate. Este es el mensaje que les dio la sociedad argentina. Toda la oposición tiene la responsabilidad ante la sociedad de acordar poner límites en serio a los problemas de trabajo, de endeudamiento. Cumplir ante la sociedad con lo que un país necesita"."Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre. Sin exitismo, que es mal consejero, que es el padre de las derrotas. No se equivoquen. En el podemos ganar están todos los ciudadanos. Hoy desde aquí convocamos a una campaña ciudadana, simple pero profunda: a los obreros; a los empleados en los talleres; a esos que les dijeron que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias y hoy están cuidando que no los despidan; a los comerciantes; a las universidades. Esta es la campaña ciudadana que necesitamos. Llevar la voz que hemos recogido en estos meses", concluyó, "Esta campaña la convocamos por la democracia, con amor, por los que necesitan volver a creer en un país justo, porque lo más importante es nuestro país".En la previa, el intendente interino de Florencio Varela, Andrés Watson, afirmó que de cara a octubre "tenemos que trabajar mucho sobre el peronismo. Hay otros compañeros dentro del peronismo que han encarado otras líneas políticas. Creo que deben recapacitar y no pensar en individualismos, en protagonismos, ni siquiera de cara al 2019, porque antes está el 2017 y los políticos tenemos la obligación y el compromiso social de defender los derechos de los vecinos".Vale destacar que el escrutinio definitivo, que demoró 14 días, arrojó que CFK logró imponerse al candidato de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. En definitiva, obtuvo 20.324 votos más que Esteban Bullrich y se posicionó con 35,5 por ciento de los votos de los bonaerenses contra los 35,3 por ciento que acompañaron al oficialismo.La última vez que Cristina estuvo en La Plata fue hace poco más de un año, cuando encabezó un acto, en el mismo microestadio, para celebrar la victoria de la nueva conducción estudiantil de la UNLP.En aquel entonces la ex presidenta evitó dar precisiones acerca de su futuro político, aunque por supuesto dejó más de una crítica al Gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri.Según pudo saber LaTecla.Info, Unidad Ciudadana saldrá a la caza del voto en blanco, de aquel ciudadano que no acudió a las urnas el pasado 13 de agosto y, sobre todo, en quienes apostaron por el Frente Justicialista.Inclusive, conforme lo señalado por diferentes intendentes que apostaron por CFK, las reuniones por quienes hicieron lo propio con Florencio Randazzo ya han transcurrido. En ese sentido, confían en incrementar las adhesiones ya que “de a poco” los intendentes “se dan cuenta del error y vuelven” con Cristina.Así las cosas, con un festejo parcial y enfilando los cañones de cara a octubre, Cristina hizo base en la capital bonaerense.