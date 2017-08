ESCRUTINIO DEFINITIVO

Controversia en Tigre: Cambiemos dice que gana y el massismo lo desmiente

En la pelea por el Concejo Deliberante, el actor Segundo Cernadas terminó 1011 votos por encima de Gisela Zamora, esposa del intendente massista. Sin embargo, el intendente de Tigre desmintió el resultado ya que señaló que no se contabilizaron los sufragios de las mesas de extranjeros.

Falsa alarma para Cambiemos. En Tigre, el oficialismo anunció la primera derrota municipal en años pero el resultado no los dejaría como ganadores ya que, según informó el intendente Julio Zamora, no se contabilizaron los votos de los extranjeros que residen en ese municipio.Con los resultados del recuento, el escrutinio definitivo de la Justicia electoral parecía que daba vuelta el resultado de las PASO en el distrito insigna de Sergio Massa ya que la lista municipal de Cambiemos se imponía a la de 1País por 1011 votos pero como aún no se contabilizaron los sufragios extranjeros, el resultado sería el mismo: ganó 1País.No obstante, el escenario se vive hacia dentro del oficialismo como una victoria ya que si bien la candidatura a senador nacional de Sergio Massa mantuvo el primer lugar, fue por un margen muy estrecho: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Esteban Bullrich, que sumó 67.673 sufragios.Así las cosas, en diputados nacionales el recuento que encabezó el juez electoral, Juan Manuel Culotta, Cambiemos se impuso con 68.372 votos por sobre 1País, que cosechó 65.799. Allí se estiró la diferencia, a 2573 sufragios. Pero la distancia mayor se vio en la boleta de senadores provinciales: el oficialismo consiguió 68.184 votos, contra 65.372 de 1País.Se trata de un golpe durísimo para 1País, un espacio que especulaba con un escenario electoral dividido en tercios, pero que en cambio se enfrentó con una polarización entre el oficialismo y Unidad Ciudadana que lo dejó muy lejos de los números que esperaba alcanzar.Tras conocerse los números del recuento, el propio intendente de Tigre, Julio Zamora, escribió un descargo en su cuenta de Facebook: "He leído con cierto asombro que en medios nacionales, locales y redes sociales se anuncia que Cambiemos se autoproclama ser el partido con mas votos a nivel local en Tigre, superando a nuestro espacio político 1Pais. Dicha información obedece a la lógica implementada por el oficialismo para ocultar datos como ocurrió la noche de las PASO en que con un tempranero festejo simularon haber ganado las elecciones"."El caso de Tigre es mas grave aún porque ademas pretendieron tapar con una alfombra los miles de votos de comunidades de nuestros vecinos alemanes italianos españoles latinoamericanos, etc. en un claro gesto de discriminación. El denominador común de Cambiemos pareciera ser miente miente que algo siempre queda. El resultado oficial y definitivo en Tigre es que ganamos las elecciones. Agradezco a todos los vecinos que participaron de los comicios", afirmó el jefe comunal.