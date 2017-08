ELECCIONES 2017

Cristina prepara un proyecto de ley para modificar la designación de presidentes de mesa

Desde Unidad Ciudadana buscarán que no se acepten voluntarios para presidentes de mesa. "Está visto que tiene que ver con vinculaciones con las fuerzas políticas, y si las autoridades son partidarias, se rompe el principio de imparcialidad", adelantaron

Esta semana todos los focos están puestos en el resultado del escrutinio definitivo, que se dio a conocer hace pocos minutos. El empate inesperado y técnico entre el candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el escrutinio provisorio dejó un sabor amargo en la oposición, que salió a denunciar distintas maniobras fraudulentas por parte del oficialismo, entre ellas, sospechosos telegramas donde Unidad Ciudadana había sacado 0 votos en mesas presididas por importantes apellidos de Cambiemos.De cara a las legislativas de octubre, donde se espera una fuerte polarización, tanto el gobierno como Unidad Ciudadana subirán la apuesta. Tal es así que inclusive la candidata a senadora nacional cambió la fecha del acto que tenía previsto en Atenas y lo puso al mismo tiempo en el que se daría a conocer el resultado definitivo. De este modo, el acto que iba a realizarse este martes 29 de agosto a las 17 horas, se retrasó un día y comenzará alrededor de las 18 o 18:30 horas del miércoles 30. Sin embargo, por una jugada del oficialismo, los datos se dieron a conocer un día antes.Por su parte, el diputado nacional Jorge Landau, aseguró que "es la primera vez en democracia que el escrutinio definitivo difiere del provisorio"; y adelantó que de cara a las elecciones legislativa de octubre, el kirchenrismo intentará "generar hechos jurídicos que impidan esta situación".En diálogo con este medio, con el resultado definitivo, hay pruebas necesarias para cotejar la diferencia con el resultado provisorio del lunes 14 a la madrugada. Y esto es suficiente para avanzar sobre los proyectos de ley que preparan desde el kirchnerismo de cara a los comicios de medio término."Respecto al tema de las autoridades, vamos a plantear que no sean partidarias, porque se rompe el principio de imparcialidad. Es clave en esto no se acepten voluntarios para ser autoridad de mesa, algo que está visto que tiene que ver con vinculaciones con las fuerzas políticas", dijo."En cada mesa, tenés armada una suerte de tribunal, por lo cual quien preside esa mesa vendría a ser una suerte de juez de ese tribunal integrado por el elegido de la justicia y máxima autoridad de esa mesa, y los fiscales de cada fuerza política que integran un minitribunal esparcido en esa escuela -desarrolló-. Si una de esas partes está sospechada de imparcialidad, se rompe un principio básico que es la transparencia y ecuanimidad del acto electoral".