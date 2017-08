EDUCACION

El intendente de Avellaneda fue hasta la Gobernación para reclamarle a Vidal por obras sin realizar

Jorge Ferraresi se acercó a La Plata junto a miembros de la comunidad educativa de su distrito para entregarle un petitorio al Estado provincial para que "se haga responsable de las necesidades de infraestructura escolar”

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se acercó esta mañana a la Gobernación provincial para entregarle un petitorio a María Eugenia Vidal donde le reclama al Estado provincial “que se haga responsable de las necesidades de infraestructura escolar”.Según difundió a través de las redes sociales, estuvo acompañado de la comunidad educativa de su distrito, con quienes se acercó a entregar el documento que incluía “miles de firmas” que lo avalaban.Si bien el objetivo era encontrarse a la Gobernadora, “el petitorio de nuestras escuelas fue recibido por una empleada administrativa, en una pequeña oficina de la Gobernación”, aclaró.La jugada del intendente, uno de los más cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es darle visibilidad a su gestión y, al mismo tiempo, poner contra las cuerdas al Ejecutivo bonaerense. Esta actividad se da en plena campaña de cara a las legislativas de medio término, y el día anterior a conocerse el resultado del escrutinio definitivo.Como evalúan todos los analistas de opinión pública, los comicios estarán signados por una fuerte polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Si bien el oficialismo pisó fuerte a nivel nacional, la madre de todas las batallas, en el territorio bonaerense, que según el escrutinio provisorio quedó en un empate técnico entre Esteban Bullrich y la ex mandataria, podría generar alguna sorpresa de cara a los resultados definitivos.A continuación, una síntesis del petitorio entregado por el jefe comunal:Petitorio de las Escuelas provinciales de Avellaneda, reclamando las obras sin realizarSe trata de 34 establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, en su mayoría con pedido de infraestructura, arreglos y ampliaciones. Obras totalmente necesarias para el buen funcionamiento institucional.También hay pedidos de ampliación de cupos de comedor y entrega de netbook del Conectar – igualdad para los chicos de secundaria.El plan de obras que hace la comuna con recursos propios en 2017, abarca más de 70 escuelas provinciales, tanto jardines de infantes, primarias, secundarias, como escuelas especiales.En el Distrito hay 135 establecimientos educativos, por ende el Municipio se hizo cargo con fondos municipales de reacondicionar más del 50 %.Esto es posible dado que los edificios de los 14 jardines maternales, 39 jardines de infantes, 5 centros educativos municipales y los institutos de arte con que cuenta Avellaneda han sido completamente renovados y permiten abordar las obras en las escuelas provinciales.El objetivo de la entrega de los petitorios es hacerle llegar a la Gobernadora las demandas que las escuelas del distrito tienen actualmente, las cuales ya han sido presentadas por las vías jerárquicas correspondientes y no obtuvieron respuestas.El Intendente Ferraresi fue acompañado de directivos, integrantes de cooperadoras de las escuelas en cuestión y estudiantes secundarios.