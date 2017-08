ESTRATEGIAS

Para ganar en octubre, el Gobierno pone la gestión en primer plano y hasta suspende los timbreos

En la provincia de Buenos Aires reconocen que deben mejorar los números para quedarse con los dos senadores. Por ello, la estrategia tendrá una leve modificación y los típicos timbreos darán un paso al costado. Todo se centralizará en la gestión, aseguran.

Con el resultado del escrutinio definitivo a la vuelta de la esquina, en las filas del gobierno bonaerense ya comenzaron a replantearse la estrategia de cara a octubre. Claro está, si bien el resultado en los comicios fue positivo y el empate técnico con Unidad Ciudadana lo deja ante un escenario auspicioso, no quieren dejar nada librado al azar.En ese sentido, según fuentes de calle seis manifestaron a La Tecla.info, la búsqueda de quedarse con el puesto de segundo senador traerá consigo una modificación en la estrategia electoral.A diferencia de lo ocurrido en la previa de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) la gobernadora María Eugenia Vidal dejará de ser el sponsor de la campaña y Esteban Bullrich tendrá mayores actividades en solitario. Inclusive, el candidato debutó en soledad con una recorrida en Berisso, comuna donde se impuso Cristina Fernández, y el intendente Jorge Nedela debe mejorar sus números.Uno de los motivos por la variante y las libertas que tendrán los líderes de las boletas ha sido las críticas políticas y sociales que ha recibido la Gobernadora por ponerse al frente de la campaña.De esa manera, apostarán a que la gestión y los actos de gobierno sean los que inclinen la balanza para Cambiemos. Así las cosas, la obra pública mantendrá su rol central, pero a ella se le sumarán las diferentes actividades de gestión y anuncios para que la marca “Cambiemos” crezca en octubre.La prioridad para la gestión será tal, que momentáneamente hasta fueron suspendidos los timbreos. La típica medida del equipo del PRO que llevó a su alianza con al UCR, la CC-ARI y el Fe no está en la agenda y no tiene fecha de regreso. Los cuestionamientos por las caminatas y la falta de gestión fueron una de las cuestiones por las que por el momento se han suspendidos.Vale recordar que, al inicio del año, la propia María Eugenia Vidal le había exigido a todo su equipo bonaerense que sábado por medio recorran los distritos de la Provincia y toquen los timbres de los vecinos.Con dicho panorama, la gestión pasará al centro de la escena de tal manera que no habrá grandes reuniones de candidatos para alinear el discurso. Inclusive, desde la propia gobernación marcan la diferencia puertas adentro con sus principales rivales y destacan esto. “No tenemos tiempo para actos”, manifiestan y aseveran que “solo nos dedicamos a la gestión”.Cabe destacar que Sergio Massa, sin Margarita Stolbizer, encabezó un encuentro para los suyos. Algo similar realizó Florencio Randazzo que reunió a toda su tropa del Frente Justicialista Cumplir para cerrar filas de cara a octubre y evitar fugas.Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner hasta el momento no ha realizado ningún acto pero se espera que este miércoles a las 17hs reúna a los dirigentes de Unidad Ciudadana y vecinos de La Plata en el microestadio Atenas.Así las cosas, Cambiemos buscará revertir el resultado en octubre con una leve modificación en la estrategia. La gestión pasará al plano central y apostarán al crecimiento de la marca.