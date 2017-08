POLEMICA

Liberaron al joven detenido por amenazar a Bullrich

Se trata de Pedro Di Biasi, de 18 años, quien había sido acusado de protagonizar una serie de amenazas telefónicas al candidato a senador nacional por Cambiemos. Según denunció la familia, se había confundido de persona.

Pedro Di Biasi, de 18 años, fue liberado por "falta de mérito" tras permanecer cuatro días detenido acusado de amenazar telefónicamente a Esteban Bullrich. Según denunció su familia, el joven no tuvo intenciones de insultar al candidato a senador por Cambiemos, sino que se trató de una confusión.Pedro encontró el número del ex ministro en el teléfono de su pareja, desconociendo de quién se trataba específicamente. Lo insultó y le pidió que se identificara. A raíz de la denuncia de Bullrich, el ministerio de Seguridad inició una serie de operativos que dieron con el detenido.Según informó la cartera a DyN, el allanamiento se realizó luego de una serie de intervenciones telefónicas, análisis de llamadas y antenas de activación, análisis de redes sociales y otras tareas de campo dispuestas para dar con la ubicación del sospechoso.A raíz del episodio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tapalqué, Ignacio Medinabeitia, expresó su repudio y acusó al Gobierno de “perseguir al que piensa distinto”.“Hoy detuvieron a un JOVEN de Tapalque por el solo hecho de expresarse de una forma diferente!!! Este es el Gobierno que espía y persigue a través de las redes sociales!!! Y ni hablar de Fiscales que pierden el tiempo en esto cuando hay cosas más importante que la sociedad está pidiendo!!!! Todo mi apoyo a la Familia de Tapalque que hoy está pasando por este mal momento!!!!”, posteó en las redes sociales.Este lunes, sus familiares habían pedido la inmediata liberación, pero fue negada por el posible peligro que podía llegar a interferir en la investigación. No obstante, horas más tarde fue dejado en libertad ante la "falta de mérito".