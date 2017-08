ESCRUTINIO

En Cambiemos reconocen "leve ventaja de Cristina" y hablan de "empate técnico"

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Alejandro Echegaray, conversó con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) y aseguró que el recuento definitivo dará un triunfo de Unidad Ciudadana a nivel senadores. No obstante, aseguró que “en octubre se revertirá”.

“Se confirma una leve ventaja en senadores para la lista de Cristina, pero es obviamente lo que más o menos se veía viendo por lo que planteaban los fiscales”, manifestó a La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Alejandro Echegaray.Asimismo, si bien reconoció un triunfo de Unidad Ciudadana manifestó que el escrutinio “habla más de un empate técnico que de una ventaja” y aseveró que “en Diputados no se da esa diferencia”.“En definitiva lo que aquí aparece es un empate. Ellos (Unidad Ciudadana) preveían una ventaja de cinco o seis puntos y eso no se dio”, subrayó. De esa manera, explicó que “en los últimos días (de la campaña) a partir de una actitud de dar la discusión la propia gobernadora y de todo Cambiemos esa ventaja para Cristina que apareció en las encuestas se fue diluyendo”.En tanto, vaticino que la “situación de empate en octubre se va a revertir definitivamente” y sostuvo que ayudará “un repunte leve de ciertos sectores de la economía, con obra pública, yo soy optimista”.A su vez, el diputado boina blanca se refirió a la carga de los resultados y excusó que el festejo se dio porque esperaban un resultado contrario al “empate técnico”.“El hecho de que los datos dieran una situación de leve superioridad para Cambiemos o empate, confirmaba una suerte de triunfo, había motivos para estar contentos. Forma parte de cómo lo toma políticamente cada grupo en función de cómo venías en días previos, se vaticinaba que Cristina nos iba a aplastar y no ocurrió”, cerró.