JORGE GIACOBBE

Las generales a la vuelta de la esquina: "Estamos discutiendo cuánto miedo le tenemos a Cristina"

Atrás quedaron las PASO y todo indica que CFK se impuso por unos 30 mil puntos. Ahora llega el turno de las generales, las elecciones que realmente valen. Y según el consultor Jorge Giacobbe "lo que estamos discutiendo los ciudadanos es cuánto miedo le tenemos a Cristina".

Antes de las PASO había una gran paranoia. Se creía que si Cristina ganaba las PASO y en octubre iba a ser Presidenta de nuevo. Eso no es así. El 65% de los argentinos no quieren que ella vuelva", señaló en el analista en declaraciones a Radio Conexión Abierta.Agregó que "el presente es más confuso que el futuro. Si Cristina sigue viva es un gran negocio para el gobierno porque es un gran rival. Si Cristina muere (en términos simbólicos) porque pierde con Cambiemos, ahí van a empezar los problemas para Cambiemos por la oposición".En el mismo sentido, ese de contrastar kirchnerismo-Cambiemos, Giacobbe señaló que "el gobierno tiene la suerte de que no es que vaya a ganar las elecciones, sino que no tiene contra quien perder. Este es un análisis en función de los datos que corroboramos".Y esa afirmación, el especialista en la materia la fundamentó diciendo que "cuando Macri se enfrenta solo frente a los problemas (inflación, desempleo, tarifas), su imagen tiende a caer, pero cuando aparecieron las momias, subió. Macri es lo menos peor según la gente", afirmó a modo de reflexión.De cara al futuro cercano y en lo concerniente a la posibilidad de que los votos del Frente Justicislista vayan para Cristina y los de Un País para Bullrich, Giacobbe resumió diciendo que"no estimo que ni el voto de Massa ni de Randazzo caiga porque esa gente no quiere caer en la grieta".Por último, en la continuidad de la entrevista, el titular de Giacobbe y Asociados se refirió a una de las grandes discusiones de estos tiempos: el peronismo. "El peronismo está muerto y nadie quiere firmar su certificado de defunción", completó.