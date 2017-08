PANORAMA ELECTORAL

¿Otro randazzista más? Cambiemos y UC aseguran que Echarren arregló con CFK, pero él lo niega

"Ya está redondo de darse vuelta", dijo el candidato de Cambiemos sobre el intendente que estuvo con Cristina, pasó por el oficialismo, se fue con Randazzo y ahora podría volver al espacio de la ex mandataria

Francisco Echarren tiene un huevo en cada canasta. Si bien el intendente fue uno de los pocos randazzistas que logró una buena elección, parece que su lealtad no está del todo asegurada. Faltó a la reunión con Randazzo, y aunque asegura que va con Cumplir, ve el panorama cada vez más complicado."Lo veo complejo, con una elección que se va a polarizar entre Cristina y Macri, pero no está muerto quien pelea. Habrá que ponerle el cuerpo y ver qué pasa. Creo que mucha de la gente que votó por Massa o Randazzo va a ser empujada a elegir entre los dos que tienen chances, así sea a favor o en contra. Creo que eso va a suceder, lo dicen todos, lo dicen las encuestas. En ese panorama es difícil que la gente tenga una mirada de apuesta a muchos años adelante, quieren que su voto sea útil y en ese sentido vota", dijo a este medio.Como un guiño a la ex presidenta, el intendente se sacó la foto con Ricardo Álvarez, la cabeza de lista de Unidad Ciudadana, que si bien no llegaría a entrar al Concejo Deliberante en octubre si los números de las PASO se repitieran, ya tiene asegurado un lugar en la gestión local. Al respecto, Echarren dijo en las redes sociales: "Muy feliz que en Castelli trabajemos todos juntos por un peronismo grande y unido para frenar el ajuste y cuidar nuestro pueblo".Como si eso fuera poco, el espacio comandado por la ex presidenta mandó una gacetilla de prensa donde afirma que "se acordó (con Echarren) la necesidad de una acción unificada en la misma dirección para llevar a CFK al Congreso, con el objetivo de poner freno al actual modelo neoliberal".El radical Martín Céspedes, candidato local de Cambiemos, afirmó: "Está redondo de darse vuelta. En los medios dice que está en Cumplir y localmente está hablando de que va a apoyar a Cristina. No sabe en qué jugada meterse. No pudo volver de primera con Cristina y ahora como a Randazzo le fue mal, tiene que ahora volver a pedir perdón. Es una situación súper incomoda".Echarren, que manejó la Subsecretaría de Vivienda hasta marzo de este año, ganó en su municipio por 550 votos de diferencia con Cambiemos, una fuerza a la que en 2015 le había ganado por 1250. La merma en el respaldo a su gestión, sumado a la especulación que generan las 2000 personas en el distrito que no fueron a votar a las Primarias pero que se podrían sumar a las generales, lo obliga a actualizar las alianzas, en un distrito donde el corte de boleta benefició a Bullrich, que fue el candidato al Congreso más votado.Por fuera de Castelli, cabe destacar que hoy se conoció otro apoyo de dirigentes de Cumplir hacia Unidad Ciudadana. En una reunión celebrada en la Sociedad Cosmopolita de Belén Escobar, los integrantes de la lista 509 del espacio político Cumplir, que en las PASO apoyaron a Florencio Randazzo, anunciaron que en las próximas elecciones del mes de octubre acompañarán a la lista de Unidad Ciudadana Escobar.Del encuentro participaron la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Laura Russo, y el candidato a primer concejal, Juan Carlos “Chicharra” Toledo, quienes agradecieron el apoyo recibido al dirigente escobarense Ricardo Choffi.“El motivo de la acordado es la buena valorización que hacemos de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk y el respeto a los miembros de su lista. Desde ese punto de partida nos sentimos comprometidos a trabajar mancomunadamente en aquellos proyectos que posibiliten un crecimiento ordenado y planificado de nuestro distrito en los aspectos sociales, culturales, educativos, relativos a la salud, la seguridad y las importantísimas obras de infraestructura que se han desarrollado desde el inicio de su gestión”, argumentó Choffi.