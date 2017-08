ELECCIONES 2017

A la espera del escrutinio definitivo, una encuesta revela que el 48% creyó que ganó Esteban Bullrich

Desde el GOP afirman: "El gobierno la noche de las PASO consiguió a través de los festejos y a pesar de que en ningún momento dijo que habían ganado en la Provincia, instalar la idea de que lo habían hecho"

Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública, habló con este medio sobre el resultado de la encuesta que hicieron la semana posterior al domingo 13 en el Conurbano bonaerense, donde una de las preguntas fue "¿Quién cree usted que ganó en el escrutinio provisorio las PASO?"."El 48% de la gente contestó Esteban Bullrich; el 36% contestó Cristina Fernández; y el 16% no sabe. En el caso de la ex presidenta, contestó que creía que había ganado CFK aproximadamente el mismo número de gente que la votó. Pero fue mayor el porcentaje en el caso de Bullrich, porque el 48 por ciento no lo votó", desarrolló."¿Cuál es el significado de esto? Que el gobierno la noche del domingo 13 consiguió a través de los festejos y a pesar de que en ningún momento dijo que habían ganado en la Provincia, instalar la idea de que sí, de que lo habían hecho -continuó-. La instalación de esa idea sirve primero porque disminuye y arrincona al rival, que recién a las 4 de la mañana pudo salir y decir algo cuando estaba la elección prácticamente empatada y el escrutinio suspendido. Segundo, da mucho entusiasmo y agranda al partido gobernante, lo que lo hace arrancar la semana con fuerza e ímpetu".Al respecto, destacó las medidas que tomó el Presidente las dos semanas siguientes a las PASO, cuando estaba anunciada la marcha de la CGT. "Reemplazó gente en los ministerios a niveles importantes, hizo la jugada con el presidente de la Corte Suprema para separar al juez Freiler y llevarlo a juicio político, inició nuevamente un avance sobre Gils Carbó y sobre el poder sindical, básicamente de aquellos que no concilian con el gobierno", enumeró.En este sentido, concluyó: "Este gobierno, en su plan político, tiene que resolver una cantidad de cuestiones enormes, tiene la concepción de que 'yo tengo que resolver esta parte del problema, me ayudás a resolverla o sos parte del problema', y lo está ejecutando eso. A pesar de que algunos dicen que este es el tercer gobierno radical, el Presidente ha demostrado tener temple, carácter y fortaleza sin hacer algarabía, ni demostraciones, ni gritar, ni ejercer un carisma desmesurado muy importante. Veremos cómo evoluciona esto hacia las elecciones de octubre".