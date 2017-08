RECLAMO

El massismo se sumó a los pedidos por Santiago Maldonado

En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) el candidato a diputado nacional por 1 País, Daniel Arroyo, remarcó que “en democracia, una desaparición forzada no puede pasar”.

Desde el massismo se sumaron a los cientos de miles de reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado y a las exigencias de respuestas de parte del gobierno nacional. En definitiva, fue el candidato a diputado nacional por 1 País, Daniel Arroyo, quien levantó el pedido.En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) el especialista en temas sociales subrayó que “lo de Santiago Maldonado es una desaparición forzada de persona”. En la misma línea, agregó que “se dio en el marco de un operativo de seguridad y está claro que sucede lo que no puede suceder en democracia y es que una persona desaparezca”.“Se puede discutir, si hay que importar cerdos o no, si se está de acuerdo con la política económica del Gobierno o no, todo es discutible, pero hay un limite que no se puede pasar en democracia y es la desaparición de una persona, y está claro que acá se dio en el marco de una intervención de una fuerza de seguridad”, sentenció Arroyo.Asimismo, manifestó que “el gobierno tiene que decir exactamente donde está, no es un tema de grieta, no es un tema político”.