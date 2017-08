HACIA LAS GENERALES

Elecciones: los frentes salen a cazar más votos

Con los resultados de las primarias, las alianzas que siguen en carrera comienzan a definir las nuevas estrategias. Dónde irán a buscar más electores para superar la performance de las PASO.

Pasaron las PASO y dejaron varios interrogantes. Mientras se disputaba el voto a voto en el recuento definitivo, las diferentes alianzas comenzaban a diseñar, en paralelo, la estrategia a seguir para la batalla final.Cinco son las fuerzas políticas que continúan en camino y se enfrentarán el 22 de octubre en la elección general que definirá quiénes ingresarán en el Congreso de la Nación.Ahora, con los resultados en la mano, todos se hacen la misma pregunta: ¿Dónde ir a buscar más votos para mejorar el resultado de las PASO? El primer objetivo es trabajar sobre los más de tres millones de votantes habilitados que no concurrieron a sufragar en las primarias. En eso van a trabajar todas las fuerzas.El voto en blanco (que en la categoría de diputados nacionales, por ejemplo, trepó a 446.462) es una cifra envidiable, sobre todo para el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que en total cosechó 321.464 sufragios. La alianza tiene en claro, además, que para octubre deberá salir a la caza del electorado afín ideológicamente, con principal énfasis en los más de 100 mil ciudadanos que optaron por Izquierda al Frente, la coalición integrada por el Nuevo MAS y el MST.Los demás candidatos, asimismo, irán en busca de los votos obtenidos por las diez fuerzas que se quedaron afuera de las generales al no poder sumar siquiera el 1,5 por ciento del padrón. En total fueron 359.618 las personas que depositaron su confianza en alguna de estas alianzas en la categoría de diputados nacionales (apenas menor en la de senadores). Sumado con los votos en blanco arroja un resultado total de 806.080. En el oficialismo saben que casi nada de ese electorado le es afecto.Como siempre dicen en el mundillo político, los votos no tienen dueño, y quienes eligieron por un espacio en las primarias, tranquilamente podrían modificar su elección en octubre; y a eso, las fuerzas que continúan en carrera lo tienen en claro. Unidad Ciudadana, Cambiemos, 1País y el Frente Justicialista intentarán quitarse los votos mutuamente, sobre todo entre quienes levantan las banderas del peronismo.Para el oficialismo, las PASO fueron su piso, y aseguran que el techo está aún por definirse. Depende de lo que puedan robar a otros, sobre todo a 1País, y del convencimiento de quienes faltaron el domingo 13.UNIDAD CIUDADANA¿Dónde van a ir a buscar los votos?, preguntó La Tecla a uno de los intendentes kirchneristas de la Primera sección. La respuesta fue contundente: “Vamos a ir a buscar a la gente que no fue a votar, a los que votaron en blanco y a los de Randazzo”. La cosecha del exministro del Interior es una de las más elegidas a la hora de salir de caza. Son 525.293 votos, que resultarían más que vitales para abrir una brecha hasta ahora inexistente entre Unidad Ciudadana y Cambiemos.En este sentido, el jefe comunal de uno de los distritos más grandes del Conurbano añadió: “Sabemos que podemos mejorar mucho más; por ende estamos redoblando esfuerzos de cara a octubre para mejorar la performance. Vamos a ir a buscar el voto en el resto del electorado que tal vez no supimos llegar a hablarle y terminó eligiendo otra opción u oferta electoral minoritaria en las PASO, de las cuales a nivel local no han superado el piso mínimo para competir en octubre, y también sobre los votos de otras fuerzas políticas que también plantean ponerle un freno al Gobierno en las políticas de ajuste”.En este sentido, los nombres Sergio Massa y Florencio Randazzo vuelven a escena y resultan ser los más “convencibles”, porque, “a fin de cuentas, todos planteamos lo mismo. Pero el tema es hablar con el electorado en el territorio, porque los votos se suman de a uno”, concluyó el alcalde.FRENTE JUSTICIALISTAFlorencio Randazzo tiene como primer desafío contener una tropa golpeada y desilusionada; no sólo por el resultado de las primarias, sino también porque muchos de los que están en el espacio esperan un discurso más contundente del exministro, además de otra distribución de los recursos para hacer campaña.Se habla de fugas, y tanto desde Cambiemos como desde UC buscan rapiñarle heridos. Los intendentes que jugaron con Randazzo y recibieron un duro revés el 13 de agosto piden “cambiar la estrategia”, no sólo para contener lo poco que lograron, sino para tratar de sumar puntos en octubre.En ese “cambio de estrategia”, los alcaldes recurrirían al reparto de la boleta cortada para salvar el pellejo, pero además piden que el candidato a senador “se defina”, y encare la campaña con mucha más dureza, crítico con el gobierno y marcando claras diferencias con CFK, algo que hasta ahora no hizo.De acuerdo a trabajos de campo realizados por los consultores que trabajan para el espacio, “hay un voto cristinista que puede venir para nosotros”, manifiestan cerca del exministro. Saben que no son muchos y que el primer objetivo es fidelizar lo propio. Saben, también que demandará mucho esfuerzo parar los embates del kirchnerismo, que pide a gritos y de manera pública que el Flaco se baje de la carrera. En el espacio aseguran que eso no sucederá.CAMBIEMOSEn el oficialismo apuntan a “alcanzar en octubre los votos que tuvo María Eugenia”, en referencia a los que sacó Vidal en las elecciones a Gobernador de 2015. Son unos 400 mil votos más que los de las últimas PASO, para alcanzar una cifra que ronde el 39 por ciento.¿De dónde sacarlos? Un objetivo es elevar la cantidad de electores en las generales respecto de las primarias, donde sufragó el 77 por ciento de los habilitados. En Cambiemos están convencidos de que la gran mayoría se inclinaría más por ellos que por Cristina Fernández.El otro pozo del cual buscan rescatar agua para su molino está en 1País, en los denominados “votos grises”, aquellos ciudadanos que tienen como primera opción a Sergio Massa pero son permeables a modificar su voto en pos de un espacio con chances de ganar. Las encuestas que manejan en el Gobierno aseguran que de tres votos que pierde Massa, dos irían para ellos.“No nos vamos a relajar y vamos a seguir trabajando intensamente por más que el resultado (de las primarias) nos haya dejado muy conformes”, aseguró a La Tecla un funcionario cercano a Vidal. La estrategia va a ser la misma, luego de tres semanas en las que volcarán toda su energía a la gestión.1PAIS“Estamos analizando con lo que quedó de nuestros equipos comunicacionales”, contestó, entre risas, un legislador massista ante la pregunta de La Tecla sobre dónde va a ir 1País a buscar más votos. La respuesta tiene que ver, específicamente, con la inminente sangría que esperan en el espacio a partir de los magros resultados de las PASO.“Estamos haciendo una autocrítica de lo que hicimos mal para mejorar con vista a octubre. Apuntaremos al 36 por ciento del electorado que no votó a Cristina ni a Cambiemos y, por otro lado, habrá pases de Cumplir al Frente Renovador”, reveló la misma fuente en un estricto off the record.En el massismo dan por descontado que un grupo de intendentes que responden al Frente Justicialista se terminará sumando a sus filas, para así poder compensar las fugas en el propio seno. Sería lo natural, teniendo en cuenta la similitud en el discurso de ambos espacios, pero, por el momento, nada está cerrado y, aunque haya nombres en danza, prefieren no revelarlos.El objetivo de 1País de cara a octubre, asimismo, será mantener los votos y crecer al 25 por ciento, para lo que será más que necesario el voto randazzista. Además habrá un cambio en la estrategia: reducir la repetición de propuestas en los medios de comunicación y no apostar tanto a la “ancha avenida del medio”.