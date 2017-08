ELECCIONES 2017

Con el objetivo de ampliar la grieta con Cambiemos, Cristina relanza la campaña hacia octubre

La ex mandataria nacional encabezará un acto en el Club Atenas de La Plata. Será este martes a las 17 horas, donde dará el puntapié inicial hacia las elecciones generales. El escrutinio definitivo la daría ganadora por medio punto.

Con el objetivo puesto en las elecciones generales de octubre, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezará un multitudinario acto en la capital provincial.Será este martes, en el Club Atenas de La Plata a partir de las 17 horas, donde la candidata a senadora nacional por la Provincia relanzará la campaña electoral de Unidad Ciudadana con la idea de estirar la diferencia con su principal rival: Cambiemos.Según trascendió, el acto también funcionará a modo de festejo tardío puesto que el escrutinio definitivo la daría como ganadora de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, a pesar que aún no esté la información oficial.Mientras que en Cambiemos hablan de 0,7% de diferencia a favor de Cristina, en el equipo kirchnerista estiraban a "más de 1 punto". Por supuesto habrá que esperar unas horas más para saberlo a ciencia cierta.La última vez que Cristina estuvo en La Plata fue hace poco más de un año, cuando encabezó un acto, en el mismo microestadio, para celebrar la victoria de la nueva conducción estudiantil de la UNLP.En aquel entonces la ex presidenta evitó dar precisiones acerca de su futuro político, aunque por supuesto dejó más de una crítica al Gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri.La mayor especulación girará, ahora, en torno al tono del acto de este martes: si regresará al viejo estilo peronista con bombos y banderas; o volverá a apostar al “duranbarbismo” para lograr ampliar la grieta con el oficialismo.Según pudo saber LaTecla.Info, Unidad Ciudadana saldrá a la caza del voto en blanco, de aquel ciudadano que no acudió a las urnas el pasado 13 de agosto y, sobre todo, en quienes apostaron por el Frente Justicialista.