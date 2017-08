APARICIòN Y BURLAS

Alvarenga, furor en las redes: "No estaba muerto, estaba de parranda"

La aparición del asesor del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, Oscar Alvarenga, en las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo fue furor en las redes sociales, más allá de que el propio protagonista luego pidió perdón y reconoció su enfermedad.

El asesor de Ritondo y Vidal, 5 días entre maquinitas y casino.

Con la tuya. — Alberto De Fazio (@albertodefazio) 27 de agosto de 2017

Y pensar que el viernes la prensa oficialista comparaba a Alvarenga con la Desaparicion Forzada de Santiago Maldonado... — Gustavo Sylvestre (@Gatosylvestre) 27 de agosto de 2017

Por suerte apareció Alvarenga, no se por qué recuerdo un viejo adagio inglés:

"La ruina del hombre: caballos lentos y mujeres rápidas". — Marcelo Parrilli (@parrillimarcelo) 27 de agosto de 2017

@mayrasmendoza El asesor de Ritondo "secuestrado por la mafia" apareció jugando en el hipodromo. No estaba muerto estaba de parranda 🎵🎵🎵 pic.twitter.com/cwdmhhsh7v — Alejandro Licen (@alejandro_licen) 27 de agosto de 2017

Apareció Oscar Alvarenga, no estaba muerto-estaba de parranda... Como todo el Pro, en todo momento, en todo lugar — ค้้้้้้้้้้้้้้้ⓕⓔⓓⓔ (@andresfedeok) 27 de agosto de 2017

el colaborador de ritondo que estaba desaparecido por "las mafias", estaba de joda en el hipódromo."no estaba muerto estaba de parranda" — Julián (@juc_f) 27 de agosto de 2017

Apareció Oscar Alvarenga @cristianritondo No estaba muerto, estaba de parranda♩🎶♩🎵♩ — Andrea Biego (@AndreaBiego) 27 de agosto de 2017

No estaba muerto, estaba de parranda. Oscar Alvarenga — abogadaRivas (@DRAELYRIVAS) 28 de agosto de 2017

Apareció Albarenga...no estaba muerto,estaba de parranda🎵🎶🎶🎵🎶🎵🎶 — Armando Bardolindo (@marcerec) 28 de agosto de 2017

Alvarenga, asesor de Ritondo gastando plata sucia en el Casino. Si no te das cuenta en manos de quiénes estamos es porque sos un pelotudo. — Ramon Civede (@Sailsatdown) 27 de agosto de 2017

@lajeantonio lo de Alvarenga es una muestra mas,que tenemos los peores en la funciones más criticas.Sigan invirtiendo en ignorancia. — Miguel Ángel Pierri (@miguepierri) 28 de agosto de 2017

Apareció Óscar Alvarenga. Estuvo cuatro días en el bingo del hipódromo de Palermo. Le espera una linda patada en el orto no? pic.twitter.com/hsDs5v7CNz — Adrián (@Vazdrian) 27 de agosto de 2017

Durante toda la jornada del domingo, cientos y cientos de publicaciones invadieron la red del pajarito, con frases de tono gracioso, varias de las cuales recordaron aquella canción que dice "no estaba muerto, estaba de parranda".El tema se llama "El muerto vivo", y según puede leerse en Wikipedia "es una canción del compositor y director de orquesta colombiano Guillermo González Arena", cuya letra "está basada en un acontecimiento real sucedido en el departamento de Antioquia".Otros recordaron aquel adagio que dice que "La ruina del hombre son los caballos lentos y las mujeres rápidas" y no faltaron también los que entonaron el tema que dice "Y no estaba muerto, no, no; estaba tomando caña".Volviendo al caso, en una carta publicada en Facebook, dijo: "quiero agradecer a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon mi búsqueda”, y enumeró entre los agradecimientos a las autoridades de la Gobernación Bonaerense, al Ministerio de Seguridad y a lo que definió como “mi policía”, a los medios y a la gente."No fui mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en que momento me perdí”, añadió Alvarenga en otro tramo de la misiva, y casi en el final , expresó: “Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos"."Hay cuestiones de las que no se sale solo, y eso es lo que aprendí. Reitero mis disculpas y espero, en paz y tranquilidad, abordar con seriedad mi enfermedad para disfrutar de los que quiero y me quieren”, completó.