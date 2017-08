RECUENTO

Terminó el escrutinio, pero todavía no está el resultado de las PASO

En la noche del domingo se acabó con el recuento urna por urna, pero finalmente el resultado final no estará este lunes como se había anunciado y se daría a conocer el miércoles o jueves.

El prosecretario electoral bonaerense, Leandro Luppi, confirmó que "terminó el escrutinio en recinto de las ocho secciones electorales”. Asimismo, después de asegurarse que los resultados estarían listos para el lunes 28 de agosto al mediodía, se anunció que no estarán hasta el miércoles o el jueves.En ese sentido, el funcionario electoral informó que “resta una etapa de carga y verificación, por lo que hasta el miércoles o jueves próximos no se tendrán los resultados"."Se procedió a la apertura de unas 58 urnas y seguramente este lunes se abrirán otras porque se detectaron, de oficio, es decir no porque hayamos recibido denuncias de apoderados, errores en lo volcado en las actas, por lo que no se pueda hacer la carga de esos datos", detalló. El juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta se hizo presente en el Teatro Argentino de La Plata, donde se realizó el escrutinio, a fin de saludar y agradecer la labor de los fiscales.El escrutinio definitivo comenzó el 16 de agosto, cuando unos 400 fiscales partidarios y empleados de la justicia comenzaron con el escrutinio definitivo de la octava sección electoral.Los fiscales escrutaron un total de 35.589 urnas, a un promedio de 3 mil mesas diarias, y las secciones que demandaron más días de trabajo fueron la primera y la tercera, las más populosas en términos de electores.