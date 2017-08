LUNA PARK

Con Panam y Carlitos Balá, Massa apuntó a conservar los votos de las PASO

El candidato a senador por 1País fue la figura central de un evento por el aniversario del sindicato y del Día del Niño, organizado por el SOESGyPE en el estadio Luna Park.

Allí resaltó la importancia del papel del Estado en la generación de empleo y como garante de la protección laboral. “Un voto más o un voto menos, lo importante es enfocarnos en el país que creemos”, aseguró.En un festejo organizado por el sindicato que lidera uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, Massa manifestó que: “No podemos seguir pensando ni en la Patria de los planes sociales, que los tenemos que transformar en empleo, ni podemos seguir avalando a aquellos que plantean la Argentina del costo laboral cuando se habla de salarios"."Ese 'costo' es la remuneración a aquellos que trabajan. El camino de la Argentina es el camino del trabajo", afirmó.Ante la presencia de más de 8 mil personas y con espectáculos familiares como el show de la animadora infantil Panam, Carlitos Balá y Banda XXI, Massa afirmó que: “El desafío que tenemos en el país es volver a poner al trabajo en el centro de las decisiones y dejar atrás el Estado que pretende condenar a la gente a ser mendiga de planes sociales, o el Estado interviniendo solamente para beneficiar a bancos y a grandes empresas, perjudicando al trabajador".Agregó que "la salida de la pobreza es en el camino del trabajo. El trabajo tiene que venir acompañado de un Estado brindando seguridad, que le dé a la gente la posibilidad de que cuando alguien va a trabajar en una estación de servicio a las 4 de la mañana no viva con el miedo de que un revólver o una navaja le termine sacando sus bienes, su recaudación o su vida. Esa es la tarea que tenemos y es la pelea que vamos a dar”.Y sostuvo que: “Nosotros no modificamos nuestro objetivo por un voto más o un voto menos, vamos a dar la pelea por el trabajo y la seguridad porque son el verdadero camino de la Argentina”.Además, de cara a las elecciones del 22 de octubre, afirmó: “Lo primero que hacemos es agradecerles a todos aquellos que confiaron en nosotros y además, intentar decirles a aquellos que a lo mejor tuvieron que optar, por la cultura del miedo, entre lo malo y lo peor, que se den la posibilidad de elegir, que piensen que hay un buen camino para la Argentina, que hay un camino mejor para el país. Que no se dejen invadir por el miedo, que piensen en propuestas, en equipos, en ideas, en cómo hacemos este país un lugar mejor para los trabajadores y no en cómo nos condenan a elegir entre lo malo y lo peor”.