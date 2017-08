CONFUSO EPISODIO

Encontraron en el hipódromo al asesor de Ritondo desaparecido

Había sido visto por última vez el martes a la mañana luego de salir de su oficina en el centro de La Plata. Lo hallaron en el sitio de carreras de caballo del barrio porteño de Palermo, en estado de confusión.

El ex policía Oscar Alvarenga, asesor del ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, fue hallado este domingo luego de estar desaparecido desde el martes.Según se informó, lo hallaron en una de las salas de máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y se encontraba en estado de confusión: no podía recordar su nombre ni ubicarse en tiempo y espacio.El expolicía se había jubilado tras ser herido mientras desarrollaba sus funciones. "Se encuentra desaparecido desde el día martes 22 de agosto a la mañana. El estaba con su camioneta, una Chevrolet Tracker bordó dominio (AA 026 TI). La última vez que se lo vio fue en 47 entre 7 y 8, y desde ahí no se supo nada más", escribió en las redes su hijo mayor, Marcos, que también es policía.Desde la familia de Alvarenga se había iniciado la búsqueda en los últimos días, pidiéndole a los usuarios de las redes sociales datos sobre el paradero."Se trata de una persona que trabaja dentro del equipo, que es un ex policía. Hace dos días falta de la casa y lo estamos buscando con la familia", había señalado el ministro en conferencia de prensa al tiempo que lo desvinculó de los ataques que tuvieron lugar en la noche del jueves.