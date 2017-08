MAS CAMBIOS

Ataque al Ministerio “aceleró” la salida del jefe de inteligencia bonaerense

La Provincia desplazó al comisario Héctor Puente quien se encontraba al frente del área de la Policía. Altas fuentes de la cartera confiaron a LaTecla.Info que si bien el cambio estaba previsto, los incidentes ocurridos en la última semana fueron determinantes. Quién quedará a cargo.

Los cambios en la Policía Bonaerense son constantes. Tan constantes que algunos pasan desapercibidos. Sin embargo, este no fue el caso a raíz del estado público que tomaron los episodios que tuvieron lugar la última semana.Tal como publicó este medio, el pasado jueves individuos sin identificar prendieron fuego dos bidones con nafta e incendiaron un par de vehículos frente al Ministerio de Seguridad. Desde la cartera se manejan dos hipótesis: una venganza de las “mafias policiales” a partir del pase a retiro de un grupo de comisarios o un grupo de anarquistas que pedían por la aparición de Santiago Maldonado.A pesar que ninguna de las teorías fue confirmada, la Provincia decidió desplazar al jefe de Investigación Criminal, Héctor Puente. Si bien altas fuentes del Ministerio confiaron que se trataba de un cambio previsto, los episodios de violencia “aceleraron los tiempos”.“Estamos reestructurando el área y eso incluye cambios de todas las estructuras. Queremos que sea más moderna y funcional”, señalaron desde Seguridad a este medio.Cabe destacar que, tal como publicó La Tecla, el pasado 17 de mayo el ministro Cristian Ritondo le quitó a la Policía bonaerense la conducción de la Superintendencia de Inteligencia Criminal, a cargo del comisario Puente.La maniobra, como ocurrió el año pasado con la caja chica de la Policía, fue ponerla en manos de un civil. El designado fue Vicente Ventura Barreiro, actual subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación del ministerio, un hombre de extrema confianza de Ritondo que trabaja codo a codo con él desde hace 20 años y defiende su gestión a capa y espada.Aún no se designó quién será el reemplazante de Puente y, hasta tanto, quedará a cargo el segundo al mando. No obstante, desde Seguridad aseguraron que el nombramiento se realizará a “la brevedad”.