ELECCIONES 2017

Unión Federal: muchos candidatos pero, al final, clasificó uno solo

La nómina de ediles encabezada por Ricardo Carrera, en Carlos Tejedor, fue la única de las casi 400 que presentó el frente en superar el filtro del 1,5% en las PASO. ¿Y el resto?

Con casi 400 listas municipales, más otras cincuenta de postulantes para la Legislatura, Unión Federal fue la sorpresa del cierre de nóminas. Tamaña presentación de candidatos no registró, sin embargo, demasiada adhesión. Ninguna papeleta para legisladores provinciales logró superar el piso del 1,5% de las PASO, y sólo una de todos los distritos bonaerenses en los que compitió está en carrera para octubre.Encabezada por Ricardo Carrera, la lista de postulantes a concejales de Unión Federal alcanzó el 2,53% de los votos en Carlos Tejedor, un pequeño distrito de la Cuarta sección electoral. Se trata de 183 votos en el recuento provisorio, de entre más de siete mil válidos.“Por ahí se dice que son 200 votos, pero para nosotros es un montón, porque éramos una fuerza nueva. Queríamos obtener el 1,5% y obtuvimos casi el doble de eso; estamos muy contentos”, dijo Carrera a La Tecla.La hazaña es mayor si se recuerda que Unión Federal compitió con boleta corta: sólo con los cuerpos de concejales y legisladores provinciales. El juez federal con competencia electoral, Juan Manuel Culotta, y la Cámara Nacional Electoral lo inhabilitaron para la pelea nacional. Habían presentado 26 listas: 13 para la Cámara de Diputados e igual cantidad para el Senado. Como motivo se esgrimió irregularidades en la presentación de documentación.En la pelea provincial no tuvieron mayores problemas y la Junta Electoral bonaerense les dio vía libre. La presentación no distó del escenario nacional. Anotaron entre 7 y 10 listas por cada una de las ocho secciones electorales de la Provincia. Y en los distritos grandes, los postulantes a ediles también se multiplicaron: tuvo siete papeletas internas en municipios como La Matanza y Almirante Brown.Lejos de ese escenario hiperfragmentado, el candidato de Tejedor no tuvo rivales internos. Profesor de materias técnico-específicas y jefe de área en la Escuela Técnica del distrito, Carrera evitó opinar sobre los problemas del frente a nivel nacional, aunque validó las PASO como herramienta para elegir a los postulantes.Y reconoció el golpe que significó para los candidatos locales. “El único que paga la boleta es el Estado nacional. Nosotros nos quedamos sin ese recurso y hubo que pagar entre todos. Me parece un poco injusto, aunque después se verá por qué tomaron esa medida”, aclaró.Si bien las listas distritales y seccionales llegaron a los cuartos oscuros de la Provincia, no lo hicieron sin polémica. Al poco tiempo de la oficialización comenzaron las quejas y los cuestionamientos.Iván David Jacob, precandidato a concejal en el Partido de La Costa, consignó a La Tecla que realizó 31 denuncias ante la Junta Electoral por personas que no habían dado su consentimiento o que no estaban de acuerdo con la operatoria.Ahora, Jacob dice que está “arrepentidísimo” de haber firmado con Unión Federal. Quince minutos antes de que abrieran las mesas el domingo 13 de agosto, sus fiscales le avisaron que faltaban boletas y que no tenían cómo reponerlas. Lo interpreta como “una revancha” a partir de sus denuncias.Pese a todo, Ernesto Habra, apoderado del frente, rechazó los reproches. “Algunos me cuestionan que presentamos mucho, y de adentro me cuestionan que no defendimos algunas listas”, respondió a la consulta formulada por este medio.Y desestimó las acusaciones acerca de un eventual fraude económico. “Cualquier especulación queda en abstracto, no recibimos un solo peso”, aseguró.