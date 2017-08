DESPUES DE LAS PASO

Cómo juegan los que quedaron afuera

Los espacios que no lograron alcanzar el 1,5% de los votos en las primarias hicieron un análisis del panorama político de cara a las legislativas de octubre. Algunos, incluso, ya definieron su apoyo.

Las últimas PASO, que se celebraron el domingo 13 de agosto, dejaron a varias fuerzas sin la posibilidad de competir en los comicios del 22 de octubre por no haber alcanzado el piso necesario. Los referentes de Patria Grande; Izquierda al Frente; CREO; Tierra, Techo y Trabajo; y el Frente Socialista y Popular conversaron con este medio para realizar un análisis del panorama electoral.No sólo se refirieron a los números que dejaron las primarias, sino que también hablaron del rol del oficialismo durante la carga de resultados, de las expectativas mientras se realiza el recuento definitivo e incluso de los candidatos que quedaron en pie para pelear por las bancas en el Congreso de la Nación.La polarización entre Unidad Ciudadana y Cambiemos es la constante que define el tablero sobre el cual se posicionan todos. Dos espacios, Patria Grande y Tierra, Techo y Trabajo, ya se la jugaron y definieron su explícito respaldo a Cristina Fernández de Kirchner.No se trató de ninguna sorpresa, y por eso la rapidez del asunto. En el primer caso se trata de una agrupación que ya tuvo esta postura en el balotaje de 2015, y que incluso cerró un acuerdo con el PJ porteño. El segundo caso es el de la lista del ultrakirchnerista Luis D’Elía, que se quedó afuera del frente de la expresidenta contra la voluntad del precandidato.Por otro lado, Izquierda al Frente, luego de denunciar durante la campaña intentos de proscripción por parte de su principal competidor, el Frente de Izquierda, tomó una postura menos comprometida y no se la jugó por la competencia, como sí había hecho en otras ocasiones. Por último, tanto CREO como el Frente Socialista y Popular esperan definir una postura conjunta en asamblea.PATRIA GRANDEManuel Bertoldi, precandidato a diputado nacional por Vamos, el espacio encabezado por Patria Grande y el Movimiento Popular La Dignidad, conversó con este medio sobre la postura del frente de cara a las legislativas, luego de quedar fuera de la contienda de octubre por sacar un 0,41% de votos en las PASO.“Vamos a continuar con la línea política que venimos desarrollando. Tras los resultados del domingo 13 creemos que des-de el conjunto del campo popular tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para que no gane en octubre el oficialismo, y estamos avanzando en conversaciones para desplegar una campaña fuerte de intervención política de las fuerzas sociales para evidenciar lo que significaría un triunfo de Cambiemos, el desarrollo de las políticas antipopulares que pueden llegar a desplegar”, afirmó.En la misma línea sostuvo que “si uno analiza las elecciones de la Provincia en el marco de la elección nacional, el oficialismo salió fortalecido. Vemos que el Gobierno ha tenido un apoyo para seguir impulsando las políticas que ha venido desarrollando Macri desde que asumió”.Al respecto, Bertoldi evaluó: “El campo popular y las fuerzas progresistas tenemos que hacer una lectura del momento y replantear cosas que tiendan a generar una disputa de sentido común más sólida y consistente”. Y agregó: “La figura que puede derrotar al oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner”.Sobre las PASO, expresó: “En la Provincia parecía que se iba a imponer Cristina, y finalmente terminó siendo un empate técnico. Después podemos analizar cómo fue la carga de resultados para construir una línea en función de cómo se iban desarrollando las elecciones el domingo a la noche, pero eso es secundario en relación a las elecciones que vienen, que pueden resultar en la consolidación de esta nueva derecha del oficialismo”.IZQUIERDA AL FRENTEDesde Izquierda al Frente evitaron condicionar a su electorado de cara a octubre. Con el dolor de no haber superado el 1,5% para acceder a las elecciones generales, la facción que encabeza Vilma Ripoll no quiso echar luz sobre ninguno de los partidos en juego; ni siquiera optó por direccionar su voto hacia la única vertiente que se asemeja en plataforma electoral y discurso: el Frente de Izquierda.Manuela Castañeira, candidata a diputada, emitió un comunicado en el cual apuntó que “en conjunto, la elección de la izquierda fue más baja que lo esperado”. En el comunicado agregó: “No ha ocurrido una votación histórica de la izquierda que por algunos datos podía esperarse; tampoco algunos de los guarismos más exagerados que dejó correr el FIT en relación a su potencial votación en varios distritos”.Pese a que desde Izquierda al Frente no se pronuncian a favor del FIT, se espera que, por empatía ideológica, los votantes referenciados con este sector de la izquierda puedan elegir al tándem Pitrola - Del Caño.En lo que respecta a definiciones, sólo hicieron hincapié en teorizar lo que consideraron “una elección corrida hacia la derecha”, y , rápidos de reflejos, ya piensan en el 2019, donde visualizan dos escollos a superar: “La burocracia sindical y la tendencia al acuerdo con el oficialismo, que expresarán tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador”.CREOMario Cafiero, segundo en la lista de diputados del espacio que lanzaron junto a “Pino” Solanas y Pablo Micheli, adelantó a La Tecla que las 65 listas distritales se reunirán en un plenario donde definirán una resolución conjunta para octubre.A título personal, el exdiputado peronista afirmó: “Estoy evaluando, como creo que hacemos todos los argentinos, qué va a pasar con esta denigración de la democracia”.Acerca de la polarización entre CFK y Cambiemos evaluó que “por supuesto que no es lo mismo que gane uno u otro, pero ésa no es la única pregunta; hay que preguntarse cómo salimos de esta crisis del campo nacional y cómo generamos las condiciones para una recomposición de todo el peronismo”.MILESLuis D’Elía, precandidato a diputado nacional por Tierra, Techo y Trabajo, el espacio que quedó fuera de UC pero que nunca dejó de expresar su respaldo a la expresidenta, hizo una evaluación del panorama electoral de cara a octubre.Luego de los tironeos dentro del PJ que terminaron por vetar su incorporación, el referente de MILES apenas alcanzó el 0,17% en las PASO. “Nosotros vamos a apoyar la candidatura de Cristina, que es la última y única oportunidad que tiene el pueblo para no caer en la segunda fase del Plan Cóndor. El fraude electoral, la desaparición de Sebastián Maldonado y las tremendas anomalías y violaciones legales cometidas con el Consejo de la Magistratura ponen a la democracia argentina cerca del final”, expresó D’Elía.“Hoy no está en juego una elección o un candidato”, evaluó, y añadió: “Macri empieza a construir una dictadura perfecta, que se parece cada vez más a Fujimori sin ne-cesidad de disolver el parlamento. La fase que viene es reforma previsional y laboral, represión feroz contra nuestro pueblo”.Sobre las PASO dijo que fueron “totalmente fraudulentas; los resultados no los puso el pueblo bonaerense, sino la sociedad que componen Cambiemos y la empresa Indra”.UNIDAD POPULAR“El voto no es patrimonio de una organización, lo vamos a charlar entre todos; la tendencia es la natural, que es el respeto a nuestros afiliados y votantes, a quienes agradecemos, y a toda la militancia que trabajó para controlar y participar, que fue entusiasta y duplicó lo que veníamos teniendo hasta ahora”, expresó, en diálogo con La Tecla, el referente del Frente Social y Popular, Víctor de Gennaro.Sobre la polarización entre Unidad Ciudadana y oficialismo, dijo: “El problema es que serán primera minoría; que tengan dos senadores uno u otro, no hace la diferencia, después votan el endeudamiento externo todos juntos”.PARTIDO SOCIALISTALa legisladora Gabriela Troiano, precandidata a diputada por el Frente Socialista y Popular, que sacó 0,52% de los votos en las PASO, afirmó que el espacio aún no definió qué postura van a tomar de cara a octubre, y que todavía están abocados al escrutinio definitivo. “Tenemos 12 distritos donde pasamos las PASO, y hay tres lugares en los que estamos ahí de pasar, como Necochea, Zárate y San Vicente; así que nos va-mos a concentrar en eso”, expresó.Sobre el panorama electoral evaluó que “se va a seguir profundizando la polarización, algo que les conviene a las dos fuerzas mayoritarias. Todo el resto de las fuerzas, incluso las que pasaron, están en una situación compleja. Gane quien gane, lo que no va a cambiar son las mayorías en el Congreso, y el límite al Gobierno lo va a poner la ciudadanía desde las acciones populares”.