CUMBRE

Ante los reproches y las amenazas de fugas, Randazzo reúne a su tropa

Tal como adelantó La Tecla.info, en el Hotel NH de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se darán cita los hombres y mujeres de Cumplir. El exministro buscará contener a los suyos en medio de un complejo panorama, signado por las fugas. Hoy, el líder de La Florería anunció su pase al massismo

Ante un escenario más que complejo, el líder del Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo, convocó a los suyos a una reunión cumbre. Tal como adelantó La Tecla.info, el encuentro se realizará desde las 10hs en las instalaciones del Hotel NH, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,Así las cosas, en el mismo lugar donde los precandidatos del espacio estamparon la firma para llegar al 13 de agosto, se harán presente todos los que lograron sortear las PASO.El principal objetivo del plenario será conocer las definiciones del exministro del Interior y de Transporte, además de hacer escuchar sus reclamos. Claro está, los ánimos no son los mejores en el FJ después del cuarto escalón y las centenares de derrotas en los distritos (solo ganó en Chivilcoy y Monte Hermoso).En ese sentido, ya son varios los intendentes que decidieron apostar al armado randazzista para los comicios de medio término y han puesto el grito en el cielo por el mal desempeño. Ricardo Alessandro, de Salto, y Ricardo Casi, de Colón, son dos de ellos.En tanto, Ezequiel Auspitz, líder de la agrupación juvenil La Florería, que impulsó al ex ministro como candidato en las elecciones presidenciales 2015, renunció hoy a su candidatura a diputado nacional por el espacio Cumplir, por considerar que su conducción "se baja los pantalones ante intereses sectoriales", y anunció su pase a las filas de Sergio Massa, sobre quien afirmó que "liderará el peronismo en 2019".Auspitz consideró que Randazzo "tuvo dos años para salir a construir el peronismo y se quedó. Nosotros pensábamos que esa estrategia estaba bien si íbamos a competir en internas con Cristina Fernández de Kirchner", pero "ese discurso de ir por la 'renovación' del justicialismo terminó siendo una utilización electoral".Auspitz, que estaba 13° en la nómina para diputados nacionales del Frente Justicialista Cumplir, sostuvo que "antes de las PASO de 2017 había tres espacios en el peronismo; y tras las elecciones quedaron dos: el de Cristina y el de Massa. Y frente a lo que plantea la ex presidenta, una reconstrucción con la fórmula de La Cámpora, sectorizada y sin posibilidad de participación, voy a preferir una estructura joven".Además, las fugas de candidatos a concejales, en su mayoría con destino a Unidad Ciudadana bajo el lema “que el segundo senador sea Jorge Taiana”, no plantea el mejor de los escenarios.En tanto, tal como informó este medio, los referentes del Frente Justicialista esperan con cierta impaciencia ya que se desconoce cómo se va a desarrollar la cita en Buenos Aires.“Hay muchos que perdieron y que perdieron de verdad. Y en dos semanas no hubo una sola reunión”, bramó un referente del Frente Justicialista en diálogo con La Tecla.info de cara al encuentro que encabezará Florencio Randazzo este sábado en Buenos Aires.La tropa que acompañó al ex Ministro del Interior y Transporte está inmersa en un estado de tensión. Los intendentes y gran parte de los candidatos recibieron la invitación para este sábado mediante mensajes de Whatsapp. Pocos fueron los avisos por teléfono.“Los intendentes fueron los únicos que pusieron algo en juego. Muchos compitieron por si acaso. No hubo en este tiempo mucho esfuerzo de contención”, se quejó ante este medio un dirigente con cierto anclaje territorial.En el análisis, muchos comparten casi la misma idea a modo de diagnóstico: Randazzo salió tarde a instalarse y eso restó. El otro factor es el determinante: la polarización los quitó de escena. Incluso, se atreven a aventurar que no pueden correrse de allí. "Hay que frenar el ajuste y cuidar nuestra base electoral".“Randazzo tendría que tener un gesto de grandeza y entender que hay que definir prioridades”, se deslizó en la semana. ¿Bajar su candidatura? Aunque la versión se escucha, jurídicamente representa un problema, porque no es sólo la candidatura del hombre de los trenes, también la del resto de los candidatos.Casi como una expresión de síntesis, desde adentro de la tropa se clama por la unidad. Lo puso en palabras el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis pero para 2019. ¿Y si Randazzo es funcional a Cristina ahora?, es la otra pregunta que corre entre llamadas y conversaciones. La cuestión es cómo.