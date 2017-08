GENERAL ALVEAR

Entusiasmo boina blanca: La UCR busca capitalizar la victoria de Cambiemos en el interior bonaerense

En el distrito que conduce Aljandro Celillo, los alcaldes boina blanca se reunieron para hacer su propio resumen post PASO. Allí, resaltaron el aporte UCR a la campaña de Cambiemos y se pusieron de acuerdo para llevarle planteos al próximo foro de intendentes que se realizará en San Isidro el 15 de septiembre.

Con el pecho inflado, los intendentes boina blanca comienzan a mostrar músculo político dentro de Cambiemos. Sin que se rompa ni que se doble, en General Alvear, el distrito que gobierna Alejandro Celillo, se doraron la píldora y trazaron pedidos estratégicos para lo que viene.Y lo que viene es San Isidro. Allí, el 15 de septiembre, Cambiemos llevará adelante un foro donde la gobernadora Vidal será la oradora estelar y planearán el operativo captación de votos.Como adelantó La Tecla, el objetivo de Cambiemos es ir por aquel porcentaje de la población que en agosto no votó y, según escatiman en el oficialismo, para octubre crecería en un 10% llevando el nivel de participación electoral a un 85% en promedio.Pero más allá de eso, y teniendo en cuenta que los citados salieron victoriosos de las elecciones de agosto, los alfiles radicales llevarán planteos. Y, como no podía ser de otra manera, el tema prioritario fue mejorar la situación de los productores agropecuarios perjudicados por las inundaciones.Con la radiografía de las PASO en la mano, los boina blanca apuntan a cobrar en oro lo que fue una elección histórica para Cambiemos en la que los votos del interior le pusieron un freno a la avalancha peronista del Conurbano bonaerense.Los intendentes creen que teniendo una serie de gestos más con el sector rural, en octubre podría terminar de gestarse la hazaña, es decir que el interior profundo le tuerza el brazo definitivo a los votantes de los distintos cordones del Conurbano.En ese sentido, además, buscarán agilizar los mecanismos de crédito para las gestiones locales y palanquear ayuda extra de la Provincia para potenciar el parque automotor municipal. "Tenemos que seguir comprando maquinarias y arreglar los caminos rurales", le confesó uno de los intendentes que participó del mitin a La Tecla.Además, según dejaron trascender, una serie de intendentes radicales tendrán la semana entrante una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.Otro dato clave del encuentro radicó en el fortalecimiento de nuevas figuras radicales. En efecto, que la convocatoria haya sido cursada por el intendente de General Alvear (y futuro senador bonaerense por la Séptima sección), Alejandro Celillo, sirvió para empoderar al jefe comunal y seguir despejando fantasmas sobre una UCR rebelde a las aspiraciones de Cambiemos.Incluso, tras el encuentro se escribió un documento donde no se habló de algo que -en viejos foros radicales- supo ser un tema en boga: el pedido por más presencia radical en el gabinete de Vidal."Vamos a seguir reafirmando Cambiemos y fortaleciendo este espacio", le dijo otro alcalde a este medio y fue tajante: "Hay reclamos que a esta altura del partido ya no se pueden seguir escuchando".Por otra parte los intendentes del centenario partido emitieron su enérgico repudio y rechazo por los ataques y atentados que se produjeron ayer en la Gobernación, en el Senado y en el Ministerio de Seguridad y se solidarizaron con la Gobernadora María Eugenia Vidal, el Vicegobernador Daniel Salvador y el Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo.