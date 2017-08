LOMAS DE ZAMORA

Cristina con intendentes de la Tercera: "Los votos que Cambiemos descalifica son muy importantes"

La exmandataria brindó definiciones políticas mientras espera el resultado de los escrutinios definitivos. La acompañaron los jefes comunales Mario Secco (Ensenada), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Julio Pereyra (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Anibal Regueiro (Presidente Perón), Marisa Fassi (Cañuelas), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el anfitrión Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

En la sección donde mejor performance tuvo, la expresidenta se reunió con intendentes de la Tercera mientras, en paralelo, aún se cuentan los votos definitivos.El encuentro, que transcurrió en Lomas de Zamora, tuvo como eje central diagramar acciones contra los nuevos tarifazos anunciados por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren.En ese marco, Cristina y los intendentes cuestionaron esta serie de medidas por ser "desconsideradas" con la actualidad que están viviendo los argentinos que, según señalaron los presentes en el cónclave, "cada vez cuesta más llegar a fin de mes"La ex Jefa de Estado, está acompañada por los jefes comunales Mario Secco (Ensenada), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Julio Pereyra (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Anibal Regueiro (Presidente Perón), Marisa Fassi (Cañuelas), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el anfitrión Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).Además, dirigentes como Fernando Espinoza (La Matanza), el diputado nacional Gustavo Arrieta (Cañuelas) y el segundo precandidato a senador nacional por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana.Por otra parte, criticaron la manipulación y el engaño del gobierno para con la ciudadanía al intentar ocultar los aumentos posponiendo el cobro del 50 por ciento de las facturas de gas del invierno para después de las elecciones de octubre con "el claro objetivo de que no le lleguen a los ciudadanos en la recta final de la campaña".En relación a lo electoral dialogaron acerca de proceso de escrutinio que se está desarrollando en este momento y destacaron que en todos distritos de la Tercera sección se están recuperando votos en relación al escrutinio provisorio del domingo 13 de agosto.Todos coincidieron que para declarar un ganador en la elección hay que esperar hasta contar el ultimo de los votos "porque se están escrutando las voluntades de millones de bonaerenses y con eso no se puede especular".A raíz de las declaraciones del funcionarios de gobierno sobre que Unidad Ciudadana ganó "por un puñado de votos" coincidieron en que "esos votos que ellos descalifican son de suma importancia. Ese puñado de votos es sumar un senador como Taiana y varios diputados para frenar el ajuste", resaltaron.