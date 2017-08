ELECCIONES 2017

Entre la catarsis y los reproches, dirigentes aguardan definiciones de Randazzo

Referentes del Frente Justicialista esperan con cierta impaciencia lo que les diga el candidato a senador nacional por Buenos Aires este sábado. Sin saber cómo se va a desarrollar la cita en Buenos Aires, la preocupación reina.

“Hay muchos que perdieron y que perdieron de verdad. Y en dos semanas no hubo una sola reunión”, bramó un referente del Frente Justicialista en diálogo con La Tecla.info de cara al encuentro que encabezará Florencio Randazzo este sábado en Buenos Aires.La tropa que acompañó al ex Ministro del Interior y Transporte está inmersa en un estado de tensión. Los intendentes y gran parte de los candidatos recibieron la invitación para este sábado mediante mensajes de Whatsapp. Pocos fueron los avisos por teléfono.“Los intendentes fueron los únicos que pusieron algo en juego. Muchos compitieron por si acaso. No hubo en este tiempo mucho esfuerzo de contención”, se quejó ante este medio un dirigente con cierto anclaje territorial.La cita para mañana en un hotel céntrico de Buenos Aires no despeja las dudas que tienen algunos intendentes y candidatos. La mayoría de los jefes comunales evalúa estrategias hacia octubre de forma de cuidar sus distritos. Varios quedaron en cuarta o quinta posición y en el trayecto hacia 2019 la situación no asoma ni siquiera regular.En el análisis, muchos comparten casi la misma idea a modo de diagnóstico: Randazzo salió tarde a instalarse y eso restó. El otro factor es el determinante: la polarización los quitó de escena. Incluso, se atreven a aventurar que no pueden correrse de allí. "Hay que frenar el ajuste y cuidar nuestra base electoral".“Randazzo tendría que tener un gesto de grandeza y entender que hay que definir prioridades”, se deslizó en la semana. ¿Bajar su candidatura? Aunque la versión se escucha, jurídicamente representa un problema, porque no es sólo la candidatura del hombre de los trenes, también la del resto de los candidatos.Casi como una expresión de síntesis, desde adentro de la tropa se clama por la unidad. Lo puso en palabras el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis pero para 2019. ¿Y si Randazzo es funcional a Cristina ahora?, es la otra pregunta que corre entre llamadas y conversaciones. La cuestión es cómo.