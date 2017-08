PANORAMA

Con los datos en la mano, el massismo confía en quedarse con uno de los tercios en octubre

El líder del Frente Renovador juntó a todos sus dirigentes en Tigre, donde analizaron los resultados de las PASO. Cómo levantar el resultado y dónde irán a buscar más votos para intentar ocupar un lugar de privilegio en el podio.

Los magros resultados obtenidos por 1País encendieron el alerta. No eran pocas las encuestas que vaticinaron un escenario de tercios en el que Cambiemos, Unidad Ciudadana y el massismo se repartieran, en partes casi iguales, la torta de votos.Ese escenario finalmente se modificó y quedó plasmada la polarización entre oficialismo y kirchnerismo, desplazando a un tercer y lejano lugar al Frente Renovador y sus aliados.Pero no todo está dicho y menos perdido. Al menos así lo consideró Sergio Massa, quien este jueves reunió a todos sus dirigentes en Tigre, su principal bastión bonaerense, para comenzar a redefinir la estrategia.“Massa nos manifestó su voluntad de continuar en un camino férreo que lo lleve a construir un movimiento que represente a quienes no se sienten parte de un esquema que gobernó, como fue el kirchnerismo, pero tampoco encuentra coincidencia con el gobierno actual”, reveló el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, luego del masivo encuentro en el norte del Conurbano.En diálogo con La Tecla en Vivo, Gutiérrez consideró que ese “es el corazón de nuestra fuerza. Somos peronistas y sentimos que es difícil vivir en la provincia. Vamos a ser una oposición razonable, que aporta propuestas. Qué diferente hubiera sido estos dos años de gobierno de Macri sin la presencia de Sergio Massa”.“Ayer, en el encuentro se sentó y nos dijo que en octubre vamos a quedar plasmados en los tres tercios que hay en la Argentina”, señaló el legislador bonaerense y uno de los soldados más fieles que tiene el Frente Renovador.Para llegar a este escenario de tercios, en el massismo confían en que podrán sumar a los desencantados del Frente Justicialista, que se terminarán sumando a sus filas y así poder compensar las fugas en el propio seno.El objetivo, en este sentido, será mantener los votos y crecer al 25 por ciento. Teniendo en cuenta que entre lo cosechado en agosto (15,5 por ciento) y aquella meta los separan 10 puntos, los votos de Randazzo serán más que importantes.