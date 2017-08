CONFERENCIA

Ataque al Ministerio: Ritondo habló de dos hipótesis, mafias o manifestantes

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, brindó una conferencia de prensa luego del incendio a dos automóviles estacionados frente a la dependencia ministerial.

Según informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, son dos las hipótesis que maneja el gobierno bonaerense respecto al ataque que se produjo en la noche del jueves furente a la sede de la cartera de seguridad. En ese sentido, detalló que se estudia si puede estar relacionada a las marchas relacionadas por la aparición con vida de Santiago Maldonado o si puede estar vinculadas al combate contra las mafias.En ese marco, el funcionario remarcó que “desde que asumimos tomamos muchísimas decisiones que involucraban a mafias enquistadas desde hace muchísimos años, no es el primer ataque por decisiones que hemos tomado”. ““Las líneas de investigación corren por dos hipótesis. Una línea es el desprendimiento de alguien que haya ido a la marcha y el segundo es en relación a las medidas que venimos tomando desde este ministerio y que afectan a alguien vinculado a mafias, como el narcotráfico, la salada y la planta verificadora”, sentenció.En tanto, reforzó la segunda línea de investigación y manifestó que “después de 35 años se decidió exonerar a Etchecolatz y un grupo de policías que habían actuado en la dictadura. No es casual que la gobernadora tenga que vivir en una base, esto no nos va a amedrentar, vamos a seguir dando las mismas luchas y vamos a investigar hasta dar con cada uno de los responsables”.Asimismo, el propio Ritondo, que estuvo acompañado por el Jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, detalló que el incidente frente al ministerio no fue el único, sino que “en la Casa de Gobierno fue afectado el despacho de Federico Salvai, en el senado hubo un principio de incendio y el Banco Galicia también fue afectado, esto fue en un horario de desconcentración de la marcha”.“No entendemos la violencia como método de reclamo, vamos a tomar todas las medidas para que la marcha y los ciudadanos puedan convivir en paz”, abundó y disparó: “hubo una provocación permanente para que haya algún tipo de reacción de la Policía”.Por último, el ministro de Seguridad señaló que “algunas amenazas son evidentes, muy públicas. Tenemos una decisión política de hacía donde vamos y hacía donde no vamos a ir. Parecía que en la provincia de Buenos Aires se consolidaba las mafias y el poder político miraba para otros lados”.