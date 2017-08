ELECCIONES 2017

Las PASO y el recuento: Cristina estira la ventaja sobre Cambiemos y se retrasa el resultado final

Según pudo saber La Tecla.info, con el avance del recuento definitivo de las mesas de La Matanza la exmandataria subió sus números y estiró la diferencia con Cambiemos. Además, se cambio la fecha para los datos finales y no estarían el lunes como se había anunciado.

“El que gana La Matanza, gana la elección”, se repite a ultranza en todo el arco político bonaerense. El distrito más grande de la Provincia posee un caudal de votantes claves para cualquier candidato con intenciones de imponerse y un buen desempeño allí es fundamental.En ese sentido, tiene particular relevancia el recuento de votos que se realice en las casi tres mil mesas del distrito de la Tercera sección electoral. Por ello, la justicia electoral determinó que todo el último jueves de trabajo en las instalaciones del Teatro Argentino de La Plata sea con el objetivo de avanzar en el recuento definitorio de las urnas matanceras.Así las cosas, según fuentes distritales manifestaron a La Tecla.info, el resultado parcial indica que Cristina Fernández de Kirchner logró estirar la diferencia sobre Esteban Bullrich. Si bien los números no son oficiales hasta la finalización del recuento total, la brecha habría pasado de 20 puntos porcentuales a 24 por ciento de diferencia.Poco más de 30 mil votos más para la exmandataria se contabilizaron en el histórico bastión peronista al realizar el recuento urna por urna.Vale destacar que, a la hora de congelarse el escrutinio provisorio las mesas electorales de La Matanza donde se contabilizaron los votos no llegaba al 95 por ciento (94,43 por ciento). Además, Unidad Ciudadana con CFK como precandidata a senadora alcanzaba 45,20 por ciento contra los 24,60 por ciento de Esteban Bullrich y Cambiemos.En ese sentido, los poco más de 20 puntos (20,6) de diferencia entre la candidata de la oposición y el aspirante del oficialismo se estiraron a 24 puntos para engrosar los números finales de Unidad Ciudadana.Asimismo, junto con la noticia del incremento de la distancia entre la exmandataria y el exministro de Educación, se informó que el próximo domingo se finalizaría el recuento de toda la provincia de Buenos Aires.Vale destacar que hace tan solo algunas horas atrás, la Cámara Nacional Electoral había asegurado que los resultados del escrutinio de las PASO bonaerenses estarían disponibles el lunes próximo. No obstante, hubo una nueva marcha atrás y los números no se darían a conocer hasta el jueves de la semana entrante.En ese marco, desde Unidad Ciudadana manifestaron a este medio que no hubo explicaciones pertinentes para el nuevo retraso del resultado. Desde el oficialismo, esperan que el número final pueda darse a conocer el martes de la semana entrante.