PASO VS PASO

Performance electoral: Cambiemos y su análisis de los votos, sección por sección

Con los números sobre la mesa, en el Gobierno estudian los pasos a seguir de cara a octubre. Para ello, tendrán en cuenta un comparativo del desempeño electoral del pasado 13 de agosto, con el de 2015, en las categorías Presidente y Gobernador. La Segunda, el territorio a imitar.

Dónde ir a cazar votos, es la pregunta que todos los frentes electorales se hacen con la mira puesta en octubre. Y Cambiemos no es la excepción. Con los números sobre la mesa, y a medida que avanza el escrutinio definitivo, en el Gobierno ya definen cuál será la mejor estrategia para sumar votos y, por supuesto, en qué lugar ir a buscarlos.Para ello, según supo LaTecla.Info, en Casa de Gobierno esbozaron un cuadro en el que compararon la performance electoral de los candidatos a senadores nacionales por la Provincia con la de 2015, en la categoría de Presidente y Gobernador, sección por sección.En rigor, en la Primera, uno de los territorios a conquistar para ganar la elección, los postulantes al Congreso cosecharon 2,07 por ciento de votos más en estas PASO que Mauricio Macri hace dos años atrás; mientras que 4,8 por ciento menos que María Eugenia Vidal.La Segunda Sección, en tanto, es el caso a imitar. La boleta encabezada por Esteban Bullrich sumó 2,57 por ciento más de votos que lo obtenido en 2015 para Presidente, aunque 4,31 por ciento menos que para Gobernador.En la región, Cambiemos hizo una gran elección al lograr imponerse en todos los distritos que la componen, excepto en Colón, donde Unidad Ciudadana se alzó con la victoria.En San Nicolás, por ejemplo, la diferencia entre una elección y otra supera los 17 mil votos; o en Capitán Sarmiento, por caso, en 2015 Cambiemos sacó 3.314 votos y dos años más tarde logró ampliar el caudal en 1.979 votos más.Por su parte, la populosa y complicada Tercera Sección Electoral es uno de los terrenos de batalla a conquistar por el oficialismo bonaerense, puesto que boleta de senadores nacionales apenas superó el caudal de votos cosechados por Mauricio Macri en un 0,79 por ciento, mientras que la diferencia con Vidal superó el 5 por ciento menos.En la Cuarta el panorama es aún peor. En comparación con 2015, Esteban Bullrich sacó apenas 0,64 por ciento de votos más que en la categoría de Presidente y 5,96 por ciento menos que en Gobernador, a pesar que el oficialismo logró imponerse en la mayor parte de los distritos que componen la región, administrados casi en su totalidad por radicales.De acuerdo al informe elaborado por Gobernación, y al que tuvo acceso este medio, en la Quinta Sección, la performance del oficialismo fue inferior en un 7,38 por ciento en comparación con los votos obtenidos por María Eugenia Vidal en 2015.Pero el mayor problema, teniendo en cuenta estos números, lo encontraron en la Sexta y Octava Sección, donde Cambiemos cosechó 0,34 y 0,09 por ciento de votos menos que Mauricio Macri en 2015, respectivamente.Son las únicas dos regiones electorales en las que la boleta del ex ministro de Educación de la Nación no logró superar la performance de su jefe político y actual conductor de la República Argentina.A contramano, el candidato a senador lejos estuvo del techo que dejó la Gobernadora, que en los comicios de 2015 logró sorprender a todos y quedarse con unos de los territorios más hostiles para quienes no tuvieran origen peronista: la provincia de Buenos Aires.