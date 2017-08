BOLETIN OFICIAL

Un año después, se oficializaron los “plus” para la Policía Bonaerense y los Penitenciarios

El decreto tiene fecha del 31 de julio de 2017 y hace referencia a la escala salarial de 2016, además de una suma dineraria fija no remunerativa, no bonificable y a cuenta de futuros incrementos salariales con fecha de octubre de 2016.

Con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal oficializó dos premios para la Policía Bonaerense con fecha de 2016. Uno de ellos en octubre y otro en diciembre del año pasado. La medida tiene firma del 31 de julio del 2017.En definitiva, conforme a lo expresado en el texto de la medida: “la gobernadora de la Provincia decreta dar por autorizado el pago por única vez de una suma dineraria fija no remunerativa no bonificable, efectivizado en el mes de octubre de 2016 a cuenta de futuros incrementos salariales, a los agentes de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”.Además de ello, uno de los artículos del decreto publicado este viernes establece “a partir del 1° de agosto de 2016 y 1° de octubre de 2016, los sueldos básicos para los Subescalafones: General, Comando, Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias Telefónicas 911”.Asimismo, el quinto artículo del decreto 2017/368 manifiesta que se autoriza Dar por autorizado en el mes de diciembre de 2016, de forma extraordinaria y por única vez, el pago de una suma dineraria fija no remunerativa no bonificable denominada `Fortalecimiento del Servicio Operativo´, de pesos dos mil quinientos ($2.500) para los agentes de las Policías”. Cabe recordar que los incrementos ya se efectivizaron en su momento.Vale destacar que entre los considerandos de la resolución de la Provincia sobresalen la necesidad de “determinar la pauta salarial adicional, que con carácter retroactivo, se aplica desde el 1° de agosto de 2016 y desde el 1° de octubre de 2016”.En tanto, señalan que “corresponde, a su vez, dar por autorizado el pago de la suma otorgada oportunamente a cuenta de futuros incrementos salariales, determinando, su absorción automática en razón de la política salarial implementada por el presente”.Por otra parte, en el decreto 2017/365 también publicado este viernes, se oficializaron los premios de octubre de 2016 y diciembre de 2016 para el Servicio Penitenciario Bonaerense.