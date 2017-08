PROVINCIA

Nuevo round entre Cambiemos y Magario: palos van, palos vienen

Luego de un reclamo público de la mandamás matancera Verónica Magario, la diputada de Cambiemos, Alejandra Lorden, aseveró que la Legislatura se encuentra evaluando el proyecto de expropiación del edificio donde funciona el Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR)

De esta manera, la titular de la comisión de Salud respondió a los dichos de la intendente de La Matanza, Verónica Magario, quien acusó al oficialismo de no dar respuestas al pedido para impedir que sea rematado el CEMEFIR, centro que atiende de forma gratuita a más de siete mil pacientes.La diputada aseveró “el pedido de expropiación del edificio donde funciona el Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR) remitido por el Concejo Deliberante de La Matanza a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue tomado por el diputado del FAP, Marcelo Díaz, y luego por los diputados Julio Ledesma del Frente Renovador y Patricia Cubría del Movimiento Evita”.Seguidamente, declaró “desde hace varios días, los distintos espacios políticos de la Legislatura dialogan para poder lograr la expropiación, y recibió, además, el apoyo del bloque Cambiemos Juntos del HCD matancero” y adelantó que “el proyecto ingresado por Díaz será considerado por Labor Parlamentaria, previo a la sesión del 31 de agosto, y será condición de la Cámara Baja bonaerense, que el municipio de La Matanza se haga cargo de los costos de expropiación”.Por otra parte, Lordén aseguró “las obras planificadas y realizadas en ese distrito dan cuenta del interés de la gobernadora María Eugenia Vidal por los matanceros”, a la vez que indicó “la primera mandataria no especula sobre el partido al que pertenece el intendente a la hora de generar beneficios para las localidades, antepone el bienestar de todos los bonaerenses a los intereses políticos”.“Esta gestión ha hecho obras históricas en La Matanza, como el Metrobus que correrá a lo largo de 16 kilómetros de la Ruta 3, que es el principal eje de circulación de la ciudad, entre la ruta 21 y Presidente Perón. Con 17 estaciones, atravesará algunas de las localidades más pobladas del GBA”, opinó la diputada.Asimismo, reveló “comenzó a realizarse el viaducto del Belgrano Sur, la obra que unirá por tren La Matanza, Merlo y un sector del de Morón con la terminal de Plaza Constitución, y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa) tiene 38 obras en marcha o en agenda para la ciudad, por más de $ 6 mil millones”.“En materia educativa - prosiguió - desde el Ejecutivo se realizaron obras en la Técnica 2 “María Eva Duarte”, la Secundaria 158 y la Primaria 112 de Gregorio de Laferrere, que se suman a la construcción de los patios para los jardines de infantes 940 y 1004”.“La realidad demuestra que las obras están llegando a La Matanza y que a pesar de que algunos dirigentes como Verónica Magario pretenden confundir con sus dichos, los vecinos saben del interés y el trabajo incansable de la gobernadora Vidal por llevar mejoras a ese distrito”, concluyó la diputada Lordén.Unos días antes, la jefa comunal peronista se había cruzado con el titular de la Cámara baja, Manuel Mosca quien había dicho que “Verónica Magario no entiende que los únicos dueños de los votos son los vecinos de la Provincia, no de los dirigentes políticos que pretenden llevarlos de las narices detrás de sus acuerdos políticos”, afirmaba el bolivarense, en respuesta a las declaraciones de la matancera.Mosca planteó que “sólo los amantes del clientelismo político, como Magario y su espacio político, creen que los votos son de Randazzo, de Massa, de Cristina o de Macri” y destacó que “esta es la demostración de que Magario le falta el respeto a los vecinos a los que debería defender, por eso hizo una elección mucho más pobre que la que hizo Espinoza en 2015”.Finalmente Mosca opinó que “Magario debería dejar de lado su complejo de inferioridad respecto de Vidal y reconocer que nunca hubo un Gobernador bonaerense que haya hecho tanto por La Matanza como María Eugenia, algo que los propios vecinos reconocen, pese a los palos en la rueda que su Municipio ha puesto”.