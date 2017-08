SAN ISIDRO

Con Vidal como única oradora, Cambiemos se reúne para captar a los que aún no votaron

El mitin, como anticipó días atrás La Tecla, se desarrollará el 15 de septiembre en San Isidro. Allí, intendentes, ministros y la Gobernadora planearán la campaña de cara a octubre. Será el único encuentro multitudinario de los alfiles oficialistas. Lejos de los votos randazzistas y massistas, la mira está puesta en la gente que aún no votó.

Ni los randazzistas, ni los massistas, los votos que quiere Cambiemos están en otro lado y lejos de alguna categoría política, se encuentran en aquellas personas que no fueron a votar en agosto y que, según escatiman en el seno interno, en un 75% votarían al oficialismo.Tal como adelantó La Tecla, el 15 de septiembre, Cambiemos llevará adelante otro foro de intendentes en San Isidro y allí con María Eugenia Vidal como la única oradora se bajará línea de cómo captar ese electorado que, históricamente, no participó de las PASO pero sí lo hace en octubre.Hay que tener en cuenta que el porcentaje de participación en agosto fue de alrededor del 75% y según escatiman en Cambiemos para octubre crecería en un 10% llevando el nivel de participación electoral a un 85% en promedio.Dentro de ese incremento de votantes, en el oficialismo creen que una amplia mayoría de los “desinteresados políticos” votaría por Cambiemos.Esa conclusión es sacada en base a una serie de variables que los entusiastas de la alianza gobernante llevan como bandera. A saber: el repunte de la economía que se empezará a ver en el Conurbano, la gran capacidad de crédito que existe en el Mercado y que la gente está tomando y el desarrollo de la obra pública.Pero, por si las moscas, dirigentes, militantes e intendentes de Cambiemos comenzarán a peinar los padrones para conocer puntualmente quiénes son los ciudadanos que no fueron a votar. “Todas las mesas tienen un total de 350 votantes y con trabajo vamos a identificar a cada uno y vamos a salir a buscarlo”, le confió un intendente oficialista a este portal.Con ese trabajo, Cambiemos apuesta a llegar al 40% de los votos en octubre y poder desplazar al segundo lugar a Unidad Ciudadana. “Hay que saber captar el espíritu de ese votante que está conforme con la gestión para que nos apoye con el voto porque el ciudadano que está desconforme y tiene bronca ya votó”, agregó otro jefe comunal del mismo color político.