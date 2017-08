Maldonado: CFK le apunta a Bullrich y la acusa de mentir sobre la presencia de Nocetti

La ex mandataria difundió declaraciones del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en las que afirma que los militantes de RAM van a terminar "todos presos", en el marco del operativo de represión, en el que desapareció el joven. Bullrich dijo que sólo pasó a saludar.

La ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a apuntar al Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado y sembró suspicacias por la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en el operativo en el que el joven fue visto por última vez.Por las redes sociales, recordó las declaraciones de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en las que minimizó la presencia de Pablo Nocetti en el operativo. "Pasó una vez que se estaban haciendo las actuaciones, sin ningún motivo directo en el accionar operativo de Gendarmería", justificó.Cristina buscó exponer a la funcionaria y sostuvo que miente. Compartió el audio de reportaje que Nocetti brindó a Radio Nacional de Esquel el 2 de agosto en la zona donde desapareció Maldonado. Allí, cuestiona al movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre el que Gendarmería dirigió la represión.“Estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM. A partir de ahora, cualquier tipo de actividad que ahora haga el RAM, van a ser detenidos y llevados a juicio todos, por cada uno de los hechos que cometan”, manifestó entonces el funcionario.A contramano de los dichos de Bullrich, Nocetti toma una actitud muy proactiva en ese contacto con la prensa, lejos de la presencia ocasional que le atribuye la titular de la cartera de Seguridad.“Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren de nuevo en el Juzgado Federal los vamos a detener, que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar; lo único que queremos hacer es judicializarlos, van a quedar todos presos”, señala.“¿Qué hacía un altísimo funcionario político nacional, colaborador directo de la Ministra de Seguridad, a más de 1800km de su oficina, en el operativo que desapareció Santiago Maldonado?”, se preguntó en las redes sociales.CFK, destaca que, a partir de esas declaraciones, se desprende que impartió las “instrucciones operacionales impartidas a las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado”.Presionada por la oposición a brindar respuestas, Bullrich respondió en el Senado y buscó descomprimir las críticas. “El doctor Nocetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que se estaban haciendo ya las actuaciones. Se bajó del auto porque iba para Esquel para seguir con las tareas que estaba realizando; saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa”.