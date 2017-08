REACOMOODAMIENTOS

Candidatos randazzistas se bajan de la lista y se suman a Unidad Ciudadana

El Frente Justicialista afronta un panorama sombrío con la pérdida de candidatos o referentes, en especial, en el Conurbano. A la espera de la reunión del sábado, los distintos frentes seducen a los heridos o incómodos del espacio. En Hurlingham, renunciaron postulantes a concejales y concejales que respondían al Movimiento Evita.

Seis candidatos a concejales y consejeros escolares del Frente Justicialista– Cumplir de Hurlingham, alineados con el Movimiento Evita, se bajaron de la lista, apañada por el intendente Juan Zabaleta, de cara a las elecciones generales de octubre.La sangría que se suma a la de otros distritos como Lomas de Zamora o Lanús agrava el armado de Florencio Randazzo de cara a octubre, en especial en el soporte territorial a desplegar en la jornada electoral.En Hurlingham renunciaron candidatos que estaban en lugares poco accesibles en la lista o bien ocupaban los puestos suplentes. José Mutuverria, candidato a concejal, en el 7º lugar, era el mejor ubicado en la lista. Sin embargo, de repetirse los resultados de las PASO, se quedaría sin chances de acceder a una banca.A él le acompañan Luz Burgos, Isabel González, Stella Maris Vargas, Héctor Coronell, y Romina Simoni. Mediante un comunicado, anunciaron la renuncia a sus candidaturas con el argumento de que es necesario “unir a la oposición para derrotar a Cambiemos”. Y en ese sentido, expresaron su apoyo a Jorge Taiana, un ex Movimiento Evita que hoy acompaña a Cristina Fernández de Kirchner.“Preferimos dejar un lugar en una lista, y no dejar a la gente librada a la insensibilidad del Gobierno”, manifiestan en el documento en el que destacan que, pese a todo, mantienen “las convicciones en alto”. Recalcan, asimismo, que “la opción más votada fue Unidad Ciudadana”, y sostiene que, el gobierno convoca a plesbicitar su gestión, por lo que su apoyo debe estar con quien “tiene más chances de generar el cambio de rumbo”.“Sabemos que Florencio Randazzo no podrá ingresar al Senado. Preferimos que Jorge Taiana ocupe ese lugar y represente la voz de la sociedad, y no que lo haga un candidato de Cambiemos que levantará la mano para convalidar estas políticas que tanto hacen sufrir a los argentinos”, apuntaron.