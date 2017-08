CONTE GRAND EN LA MIRA

Idas y vueltas de la Policía Judicial

Los ganadores de los concursos para formar el cuerpo fueron a la Justicia para ser nombrados. La Procuración respondió y pidió que los exámenes se den de baja. Mientras tanto, el órgano sigue sin funcionar.

La legislación, aprobada hace casi cinco años (8 de noviembre de 2012), todavía no fue puesta en práctica. Si bien ya fue oficializada por el Ejecutivo bonaerense, y los diferentes concursos para designar a los hombres y mujeres en sus respectivos cargos se realizaron y finalizaron casi un año atrás, el cuerpo de investigaciones especializadas sigue sin conocer la luz. Una vieja disputa entre el gobierno de la Provincia y la ya jubilada Procuradora María del Carmen Falbo serían los motivos por los cuales la Policía Judicial todavía está en veremos.Los mismos ganadores de los concursos se presentaron ante la Justicia por la demora en la elevación de los expedientes a la Suprema Corte, y denunciaron “cuestiones políticas” detrás de la demora. Cabe destacar que los diferentes exámenes que realizaron los candidatos comenzaron y finalizaron durante el mandato de María del Carmen Falbo, y ése sería el principal conflicto. Es que la exprocuradora tuvo un importante enfrentamiento con el gobierno de Cambiemos, que acabó en su jubilación y el posterior reemplazo por Julio Conte Grand.Con dicho panorama, fue el exsecretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal quien debía elevar los expedientes para que sean designados los ganadores. Incluso se les exigió a los hombres y las mujeres que renuncien a sus matrículas para asumir en el cargo público. Ante la demora en la designación, Sergio Legorburu, quien ganó el puesto de subdirector, presentó ante la Justicia un amparo por mora, que cayó en el juzgado de Luis Arias, y se instó al Procurador a elevar los expedientes.No obstante, según supo La Tecla, Conte Grand cumplió con la medida pero movió el tablero y le pidió a la Corte Suprema que dé marcha atrás con el concurso y con sus resultados, ya que se produjeron “ciertos vicios”. En ese sentido, la revocatoria presentada por el Procurador manifiesta que son cuatro las irregularidades, y que están vinculadas con falta de legajos, documentación y ausencia de un cuerpo observador (ver detalle).“Los vicios son tragicómicos”, expresaron a este medio desde el sector que aguarda por su suerte. En la misma sintonía, y con pedido de resguardo de nombres para evitar posibles represalias, señalaron que “los vicios que mencionan no cambiarían en nada el concurso; simplemente nos quieren desplazar y poner gente suya, siempre con el recambio de su propia gente”.Así las cosas, la acusación recae directamente sobre Conte Grand, a quien responsabilizan por el derrotero de la Policía Judicial y la necesidad de la intervención judicial para que finalmente se hayan elevado los expedientes.Ahora, la decisión quedó en manos de la Corte Suprema. Y advierten que “no pueden desconocer todo el proceso, en tanto en el expediente figuran todos los pasos que se realizaron para la selección. A esta altura del proceso no puede decir (la Corte) que no sabía, que no estaba informada; en el expediente hay notas que dan cuenta de que la Corte fue informada”.La decisión final será del tribunal, ya que la revocatoria de Conte Grand, a pesar del pedido especial para que se anule el concurso, sólo recae sobre la resolución de Falbo por la designación de los candidatos, y deja librado el nombramiento final a la Suprema Corte de Justicia. Por ello, como la última palabra la tendrá el cuerpo máximo de jueces, los ganadores del concurso confían en que sean designados y no se desconozcan los diferentes exámenes que sortearon.Con una disputa de poder político prolongada, el cuerpo especializado para trabajar en delitos de corrupción, contra el crimen organizado y en actos relacionados con el uso excesivo de las fuerza de seguridad estatal, la Policía Judicial, sigue sin salir a la luz, a pesar de haberse cumplido con los pasos previstos.