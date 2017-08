AA

Advierten que el incremento de la tarifa eléctrica llegaría a 125 por ciento

Así lo manifestó el juez platense Luis Arias, quien aseguró que por el momento “los efectos de los aumentos no han impacto en los usuarios”. Además, remarcó que resta la etapa más dura de “sinceramiento” de la tarifa de gas.

En conversación con Mañanas sin Filtro (Cadena Río 88,7) el juez platense Luis Arias advirtió que el incremento en la tarifa eléctrica podría llegar al 125 por ciento en el caso de los usuarios residenciales. “En la audiencia se aprobó que el incremento sea del 38, pero el aumento promedio es del 58 por ciento, pero para los usuarios residenciales que son la mayoría de los usuarios, va a ser del 125 por ciento”, disparó.Asimismo, consideró que el incremento de la electricidad y del gas, no han impactado plenamente en los usuarios ya que restan etapas fundamentales.De esa manera, señaló que “las facturas de gas que están viniendo son exorbitantes, los montos son impagables. Sabíamos que esto iba a suceder, no olvidemos que la primer intención del gobierno era aumentar 1400 por ciento, después todos quedamos contentos y se redujo a un 400 por ciento”.En esa sintonía, calificó como “un analgésico”, a la audiencia realizada por el gobierno de Mauricio Macri para determinar un aumento del 400 por ciento. “El gobierno dispuso diversos aumentos que todavía no lo estamos viendo en su totalidad, después de las elecciones el aumento va a ser mayor, no se va a notar tanto por los meses estivales, pero el año que viene va a ser tremendo el aumento”, sentenció.Además, remarcó que “el gas está dolarizado, entonces al aumentar el dólar también va a aumentar el gas”.