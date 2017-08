JUSTICIA

La Corte pidió que se investigue al fiscal que actuó en causa Scioli

Se trata de Jorge Paolini, quien intervino en la denuncia contra el ex gobernador por enriquecimiento ilícito, causa de la que resultó absuelto.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense le pidió al procurador general, Julio Conte Grand, que investigue el desempeño del fiscal Jorge Paolini quien intervino en una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Daniel Scioli.El pedido del máximo tribunal tiene por objeto determinar si el magistrado no avanzó deliberadamente en la pesquisa que permitió los fallos absolutorios del actual candidato de Unidad Ciudadana.La acordada, que lleva la firma de los jueces Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari y Luis Esteban Genoud, se rechazó, además, un recurso de queja que había presentado el abogado Marcelo Peña, del partido Es Posible Buenos Aires contra la absolución de Scioli.Cabe recordar que Peña presentó lo que técnicamente es un “recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley” contra un fallo de la Cámara de Casación del 29 de septiembre pasado y recurrió a la Suprema Corte de Justicia contra el ex gobernador Daniel Scioli.En aquella oportunidad, el Tribunal rechazó un recurso del abogado para mantener abierta la causa por presunto enriquecimiento, luego de que el ex candidato a Presidente de la Nación resultara absuelto en octubre de 2015 por el juez de Garantías platense número 3, Pablo Reale.Se trata de la causa en la que, en un controvertido trámite exprés, el magistrado había dictado el sobreseimiento de Scioli poco antes de las elecciones en las que el entonces gobernador bonaerense compitió como candidato a presidente del Frente para la Victoria.La denuncia fue iniciada a raíz de presuntas “incongruencias” en el patrimonio de Daniel Scioli y lo declarado en su DDJJ durante las elecciones presidenciales de 2015.