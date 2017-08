DE CARA A LAS GENERALES

¿Quién quiere escuchar a Randazzo? Los intendentes, entre el "no" y el silencio

El uno de la lista de Senadores del Frente Justicialista pretende reunir a su gente el próximo sábado en la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que es tan grande el enojo que la mayoría de los jefes comunales tiene decidido no ir. Cómo sigue el randazzismo

Tal como adelantó La Tecla ayer, los intendentes del peronismo empezarán a mantener reuniones no solo apuntando a las generales de octubre, sino también a las presidenciales de 2019. La idea es jugar juntos, aunque ahora parezca tarde, sobre todo para el randazzismo.Por lo pronto, dolido, el ex ministro del Interior y Transporte y número uno en la lista de Senadores, Florencio Randazzo, juntará a su tropa el próximo sábado. La idea, al parecer, es bajar línea de cara a lo que viene, que todo indica sería peor de lo vivido en las PASO.Pero una pregunta ronda en el mundillo PJ. ¿Quiénes son los que van a asistir al encuentro con Randazzo? La mayoría de los jefes comunales consultados por La Tecla, todavía muy disgustados, dice que no. Otros clavan el visto y prefieren el silencio. Y lo cierto es que no hay mucho decir.¿Va a ir Ricardo Casi a escuchar a Randazzo? La lista del intendente de Colón salió cuarta a nivel local y el hombre dio a entender que en las generales le meterá su voto a Cristina, sobre todo para que "Jorge Taiana se convierta en Senador nacional". ¿Ausente con aviso? Probablemente.¿Va a ir Ricardo Alessandro? “Nos ha firmado un certificado de defunción”, disparó el jefe comunal de Salto, quien la semana pasada, tras el baldazo de agua helada, recibió a sus pares para poner en consideración las críticas y quejas que van desde la falta de recursos hasta una campaña muy liviana por parte del Flaco.¿Va a ir Katopodis? El jefe comunal de San Martín señaló que "si un ciudadano quiere ser oficialista tiene una sola ventanilla, pero si quiere ser opositor tiene tres o cuatro", haciéndole, si se quiere, un guiño a la ex presidenta de la Nación, aunque después dio marcha atrás.¿Van a ir Lago y Torchio? Los intendentes de Alberti y Carlos Casares respectivamente están "más calientes que una pipa" -asegura un allegado- y nada quieren saber con reuniones y encuentros. "Están abocados 100 por ciento a lo local, no piensan moverse del distrito", agregó la fuente."Nada de reuniones hasta que los que nos llevaron a esto no se peguen un buen baño de realidad", dice un legislador provincial, supuestamente repitiendo lo expresado por otro de los alcaldes que fue a las urnas con la boleta del Frente Justicialista, y por supuesto, con Randazzo en lo más alto.Hasta ayer había cónclave, aparentemente en el palacio Raggio. ¿Enterada la cúpula de las últimas novedades, o sea que nadie tiene intenciones de hacerse presente, seguirá en pie el encuentro? Tal vez recién el sábado se sepa quiénes siguen y quiénes no arriba del tren, si es que el tren sigue su marcha."A mí nadie me avisó nada de ninguna reunión. Me enteré por La Tecla", dijo a última hora de ayer otro de los alcaldes, que dicho sea de paso, no le fue tan mal como a varios de sus pares. "Lamentablemente no voy a poder, el sábado tengo la agenda cerrada", completó, aunque prefirió no dar su nombre, "para no bajarme antes que me inviten".