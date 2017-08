ELECCIONES 2017

Cómo recuperar votos: Massa reunió a la tropa para redefinir el camino rumbo a las legislativas

El diputado nacional encabezó la cita con más de 300 candidatos para definir la estrategia interna y mostrar poder territorial de cara a octubre. El encuentro juntó a legisladores concejales, dirigentes y militantes.

Los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires del frente "1País", Sergio Massa y Margarita Stolbizer encabezaron este jueves un encuentro de dirigentes del espacio donde realizaron la "presentación de la estrategia interna" de campaña de cara a los comicios de octubre.El punto de encuentro fue desde las 11 horas en Astilleros Milberg, un salón de eventos ubicado en el partido bonaerense de Tigre, uno de los bastiones massistas, donde reunieron "a toda la tropa", es decir, más de 300 candidatos de todas las categorías, tanto nacionales como provinciales.La intención fue mostrarse todos juntos para demostrar el poder territorial del frente "1País", en el inicio del segundo tramo de la campaña, con la mira en las generales de octubre.Además de definir la estrategia se presentó el Big Data, un mapa electoral de lo que pasó el 13 de agosto, mesa por mesa, para segmentar la campaña, trabajar en redes sociales con profundidad y saber dónde ir a cazar votos.El diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, brindó el discurso de cierre de la jornada. Previo a ello, un panel de dirigentes coordinados por Graciela Camaño analizó los resultados de las PASO y se refirió a las elecciones generales de octubre.La primera que tomó la palabra fue la diputada nacional y presidenta del bloque legislativo del Frente Renovador-UNA, Graciela Camaño, quien afirmó: "Vamos a defender los valores que votaron el millón y medio de bonaerenses que eligió nuestras propuestas". Y continuó: "La buena noticia es que tenemos un voto fidelizado que vota por Sergio Massa".Luego fue el turno del diputado nacional Felipe Solá, quien aseveró: “El resultado nos obliga a ser sinceros y a mirarnos para dentro por un rato, porque después vamos a tener que mirar hacia el pueblo".Por su parte, el intendente de Tigre Julio Zamora, sostuvo: "Tenemos al único dirigente que en la campaña electoral puso ideas sobre la mesa, con la convicción de que necesitamos una Argentina más justa"Más tarde, el diputado provincial Jorge Sarghini manifestó: “Hay que trabajar para consolidar una alternativa a Cambiemos, una alternativa moderna, republicana, que tenga como eje la justicia social".Posteriormente, German Di Cesare, intendente de General Alvarado, expresó: "La única alternativa coherente a este gobierno neoliberal es este espacio que encabeza Sergio Massa que es 1País".En tanto, el diputado provincial Sebastián Galmarini consideró: “Tengo la certeza de que nosotros llegamos a nuestro piso y que lo que tenemos por delante de cara a Octubre es sumar".Asimismo, Julio Bárbaro evaluó que: “1País es la expresión más profunda del movimiento nacional, la mejor alternativa, el espacio que representa el futuro de la Argentina”.Por último, el diputado nacional Marcelo “Oso” Díaz concluyó: "Los temores anunciados ya no están, nuestro mayor adversario no es ni Cambiemos ni el kirchnerismo sino el miedo que llevó a los bonaerenses a votar lo que se votó. No se puede volver atrás, tenemos que mantener la llama encendida”.Tal como adelantó LaTecla.Info, el massismo buscará los votos en blanco, intentará captar a quienes no participaron de las PASO y, sobre todo, aquellos que en las primarias optaron por el Frente Justicialista, espacio encabezado por Florencio Randazzo.El ex ministro del Interior obtuvo un magro 6 por ciento de los votos que, para el massismo significaría ingresar más diputados nacionales al Congreso y no perder la amplia representación que cuenta actualmente.Desde el seno del Frente Renovador confiaron en que “un puñado de intendentes” y un “alto ex funcionario de Cristina” que juega dentro del randazzismo, se sumará a las filas de 1País hacia octubre.Sin embargo, al tigrense no le está resultando sencillo contener a los propios. Las bajas se acumulan, y en esta oportunidad, un concejal ex massista de Viamonte adelantó que apoyará a Cambiemos.El concejal Marcelo Liffourrena, que fue electo en 2013 dentro del Frente Renovador se alejó hace tiempo del espacio que conduce Sergio Massa "por diferencias con el entorno del ex intendente y actual diputado provincial Javier Mignaquy". Sobre las elecciones que se vienen en octubre, señaló que "se van a ver reflejadas dos clases de Argentina, dos modelos. Uno la del presente y futuro y otro que es el pasado, y la verdad no quiero que tengamos una candidata que trae en su pasado una mochila con causas judiciales, quiero a dirigentes que traigan sueños y proyectos para el futuro".