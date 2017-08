PANORAMA ELECTORAL

Massa y Randazzo, con el mismo desafío post PASO: contener a los propios, que amenazan revelarse

El líder de 1País reunirá a su tropa en Tigre para repensar la estrategia interna y evitar fugas. Por su parte, el ex ministro de Transporte convocó a los suyos, pero no hubo quórum. Algunos intendentes anunciaron que no estarán presentes

Las filas de Florencio Randazzo están en plena ebullición. Mientras surgen rumores de pases y rupturas, algunos intendentes piensan en “hacer la suya” de cara a octubre y concentrarse en militar la propia boleta distrital y relegar la candidatura de Randazzo. Varios intendentes que se jugaron por él, se mostraron enojados por no haber recibido ni un llamado del ex ministro de Transporte tras la elección.Cómo les queda el Concejo Deliberante a partir de diciembre es el principal dilema. A gran parte de los intendentes de Cumplir no les fue bien. Algunos de los que quedaron en una situación incómoda son Germán Lago (Alberti) y Walter Torchio (Carlos Casares), más inclinados por una distancia moderada que por una ratificación de camino elegido.Según pudo saber La Tecla.info, el casarense Torchio se mantendrá concentrado en la campaña local. Acompañó la boleta de Florencio Randazzo, a quien conoce desde hace tiempo, pero fue uno de los que no se dejó mostrar en las fotos que el ex ministro compartió de cara al cierre de listas. La falta de unidad del peronismo es uno de los motivos que circulan en su entorno para justificar la distancia que tomará.En la misma línea, se encuentra Germán Lago, el intendente de Alberti. Fuentes allegadas al municipio le confirmaron a este medio que el alcalde piensa desconectarse de la preocupación de Cumplir y tratará de poner sus máximos esfuerzos en levantar la performance local.Tanto en Alberti como en Carlos Casares las PASO dejaron resultados desfavorables para las autoridades locales. Mientras que Cumplir quedó a casi 6 puntos de distancia de Cambiemos –rozó allí los 40 puntos–, la situación en Casares es más complicada. En ese distrito, la nómina local del randazzismo se ubicó 10 puntos por debajo de la lista vidalista.La situación, de todas maneras, no es lo misma para los que tienen panoramas más alentadores de cara a octubre. Intendentes, desde otro punto, prefieren mirar con más optimismo el futuro. El sábado Randazzo reunirá a sus candidatos en CABA, a pocos metros de la Plaza de Mayo, y será el momento para repensar estrategias y posicionamientos de cara a un octubre complejo.En el massismo tampoco se muestran muy contentos. Un legislador del líder de 1País se mostró desesperanzado de cara a octubre. "Es un desafío complicado. Están instalando esto como si fuese un ballotage y es difícil romper esa estrategia", evaluó.Además, estimó posibles fugas antes de octubre, no sólo de los que quedaron fuera de las listas, sino también de aquellos que quedaron "en lugares poco expectantes".En paralelo, distintos dirigentes massistas del interior de la Provincia se quejaron por el bajo efecto arrastre que les propició llevar a Massa en la boleta, y no descartan tomar nuevos rumbos políticos para las próximas elecciones generales. Off the record, van a centrar la campaña en los candidatos territoriales para despegarse de la figura del tigrense. "Arriba que voten a cualquiera, pero abajo, que nos elijan a nosotros como oposición", le dijo a La Tecla un concejal del interior profundo.