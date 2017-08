ACUERDO

La Provincia firmó convenio para garantizar el acceso a la AUH a 400 mil chicos

El acuerdo fue firmado por el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre y el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso. Tiene por objetivo expandir el beneficio. Según registros del organismo provincial, más de 400 mil chicos están en condiciones de obtener la AUH y no pueden hacerlo ya que no cuentan con la documentación necesaria para la realización del trámite.

El ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre firmó un convenio junto al titular de ANSES, Emilio Basavilbaso para intercambiar datos personales y filiatorios de niños y jóvenes menores de 18 años de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de expandir el acceso a la Asignación Universal por HijoEl aporte de información es fundamental para completar la relación de estos niños/jóvenes con sus padres, ya que la forma de determinar el derecho a percibir una prestación social requiere conocer el ingreso familiar y la condición laboral de los progenitores.Según registros de ANSES, más de 400 mil chicos están en condiciones de obtener la AUH y no pueden hacerlo ya que no cuentan con la documentación necesaria para la realización del trámite.El ministro de Gobierno se mostró satisfecho por la celebración de este tipo de convenios, “que nos permiten dar respuestas a necesidades concretas” y agregó que “brindar protección y ampliar derechos de los niños y sus familias es una prioridad de la gestión de la Gobernadora Vidal”.Además, expresó que “nosotros, que somos el Estado, no podemos permitir el desamparo institucional de quienes más lo necesitan. Es nuestra obligación, trabajamos y lo seguiremos haciendo para profundizar medidas que favorezcan a los sectores desprotegidos”.El presente Plan se inscribe en el marco del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes que cuenta con financiamiento del Banco Mundial. El mismo tiene por objeto apoyar al gobierno argentino en su estrategia de extender la cobertura de la Seguridad Social, impulsando acciones orientadas a garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad en las políticas de Protección Social que implementa el Estado Nacional.De la rúbrica del convenio, que se realizó en la sede de ANSES de la Ciudad de Buenos Aires, participaron el Ministro de Gobierno de la Ciudad, Bruno Screnci Silva; el Subsecretario de Coordinación Gubernamental de la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Becerra; el Director del Registro Provincial de las Personas, Juan José Esper; Mariano Cordeiro, Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de CABA; y Federico Braun, Subdirector Ejecutivo de Administración de la ANSES.