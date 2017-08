ELECCIONES 2017

En camino para remontar, Stolbizer reclamó debate de candidatos para octubre

La diputada nacional del GEN destacó que está en discusión qué grupo político puede controlar mejor al Gobierno. Y apuntó contra CFK: "No tiene la autoridad para cuestionar, por su pasado, los errores del presente".

La líder del Gen y candidata a senadora nacional por 1Paìs salió a reclamar un debate entre los candidatos que superaron la barrera de las PASO y están en competencia para octubre, como parte de un camino para remontar en las elecciones Generales de octubre."No se elige gobierno. No está en juego el gobierno de Macri, sino con quiénes el Presidente podrá dialogar y acordar leyes en los dos próximos años. Nuestro país debe recuperar un marco de reglas e instituciones que nos muestren como estables, confiables y previsibles. Y para eso, se necesita dar importancia a la futura composición del Congreso", argumentó Stolbizer.La práctica de los debates de candidatos en Argentina aún es un tema de trabajo pendiente. En 2015 se hizo por primera vez un debate de los candidatos que tuvo un sabor agridulce. El entonces oficialista Daniel Scioli no asistió para las elecciones Generales y sí para el balotaje, en el que enfrentó a Mauricio Macri. No obstante, la regulación no ha avanzado sobre la obligatoriedad en todos los casos.Stolbizer apuntó este miércoles que "Argentina necesita reconstruir un liderazgo progresista, positivo y confiable, basado en el desarrollo social, con igualdad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado”, al tiempo que cuestionó a la ex Presidenta. “La señora de Kirchner no es una buena oposición, ha demostrado su apuesta al fracaso del gobierno y no tiene la autoridad para cuestionar, por su pasado, los errores del presente. No podrá volver a liderar ni al peronismo ni un proyecto político a futuro. Fue la líder de un gobierno lleno de corruptos que no puede ser la vara para medir a los que hoy gobiernan”.En ese sentido, destacó su alianza con Sergio Massa y señaló que está en discusión “cuál es el grupo político que puede controlar mejor”, y quién puede poner límites “cuando el Poder Ejecutivo no cumpla con lo que la ciudadanía espera”. “Hace falta una oposición responsable, firme y con la fortaleza y la autoridad necesaria".