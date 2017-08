FUGAS

Vieron luz y pegaron el salto: randazzistas se reacomodan en 1País

En Lomas de Zamora, el massismo consiguió la adhesión de un reciente competidor de la interna del Frente Justicialista. En tanto, en el contiguo distrito de Lanús, logró que una referente declinara su candidatura en favor del espacio de Russo.

Pasadas las PASO, Florencio Randazzo tiene un desafío monumental por delante., luego de haber alcanzado casi el 6% de los votos. Debe instalarse como un opción competitiva en octubre y, en el camino, brindar contención a su tropa, necesaria para mostrar fortaleza. Por ahora, eso está dando más problemas que certezas.Dos precandidatos a concejales del Frente Justicialista – Cumplir anunciaron en las últimas horas su intención de pasar a las filas del diputado Sergio Massa, candidato por 1País. Se trata de una candidata en Lanús que bajó su candidatura y, por otro lado, de Emilio Reynoso, que quedó en el camino en las internas de Lomas de Zamora.La candidata a concejal Karina Verón renunció a su candidatura en Lanús por el Frente Cumplir, de Florencio Randazzo, y decidió apoyar la candidatura de Nicolas Russo, candidato a diputado provincial en Lanús por el frente 1País.“Yo tengo mis inicios en el Frente Renovador y tengo un espacio propio en Lanús donde llevamos a cabo acciones territoriales. Florencio me convocó, pero ahora voy a darle una mano a mi mentor político, que es Nicolás Russo”, afirmó Verón tras asegurar su paso al massismo.“Como sabemos que no vamos a meter ningún concejal por lo que se sabe que midió Florencio Randazzo, me sumo desde el PJ al Frente Renovador para ayudar y reconstruir el peronismo dividido”, cerró Verón.Por otro lado, Emilio Reynoso, confirmó su reciente pasado a la órbita del massismo lomense. Con la lista “Cumplir nº 6”, se había medido ante Juan Navarro, hijo del diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro. Luego de quedar marginado y ser derrotado en la interna por más de 15200 votos (15999 contra 715), anunció que apoyará a Ramiro Trezza, candidato de Un País en la ciudad de Martín Insaurralde.En ese sentido, desde el massismo lomense, celebraron la llegada del exprecandidato y manifestaron que la de Reynoso es la primera de una tanda de adhesiones al sector que lidera Massa y Stolbizer.Vale destacar que no es el primero de los derrotados en el Frente Justicialista que decide quitarle su apoyo a Randazzo. Antes, en La Plata ya habían anunciado el acompañamiento a Unidad Ciudadana y Cristina Fernández de Kirchner.En definitiva, Sergio Mannarino, ex precandidato a concejal por el Frente Justicialista en la capital bonaerense, manifestó que en octubre acompañará a la expresidenta y a Victoria Tolosa Paz. Mannarino había competido con lista corta dentro del frente del PJ.