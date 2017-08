ELECCIONES 2017

En medio de especulaciones, Randazzo reúne a la tropa para evitar masiva fuga

El candidato a senador por el Frente Justicialista convocó a sus dirigentes para este sábado. Luego de conocerse los resultados de las PASO, comenzaron a circular rumores de posibles pases y hasta la baja de candidaturas.

Las elecciones primarias dejaron mucha tela para cortar y todos los frentes que siguen en carrera hacia octubre comienzan a delinear la estrategia que pondrán en marcha hacia el 22 de octubre cuando finalmente se defina quién es el ganador y quién el perdedor.En este sentido, según pudo saber LaTecla.Info, el candidato a senador nacional por el Frente Justicialista, Florencio Randazzo, convocó a todos sus dirigentes para este sábado en el que analizarán los resultados de las PASO y se llegará a un consenso sobre cómo seguir.Son varios los intendentes que se mostraron molestos por los resultados de las primarias, sobre todo en el interior de la Provincia, donde la boleta del espacio que conduce el ex ministro del Interior perdió por goleada.“Nos ha firmado un certificado de defunción”, disparó, por ejemplo, el jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, quien la semana pasada recibió a sus pares para poner en consideración las críticas y quejas que van desde la falta de recursos hasta una campaña muy liviana por parte de Randazzo.Los dirigentes, además de dinero, necesitan que “El Flaco” defina si quiere ser oposición “en serio”, según señaló a La Tecla un randazzista de la primera hora, bastante desencantado.Los mismos planteos escuchó Juan Manuel Abal Medina en una cena realizada en Quilmes con dirigentes de la Tercera sección. “Que saque la manteca y empiece a untar el pan", fue la metáfora que usaron desde las bases para pedir plata e intensificar la campaña.Pero los planteos no sólo se limitan a pedidos de recursos y posiciones más duras. El diputado bonaerense, Mauricio Barrientos, por ejemplo, deslizó la posibilidad de que el chivilcoyano directamente se baje de la carrera electoral. “Debería repensar su candidatura de cara a octubre ya que el peronismo eligió a Cristina para enfrentar a Macri", dijo."En el escenario de polarización que va a haber en octubre, todos los peronistas votarán a Cristina", consideró Barrientos al diario local de Chacabuco y agregó: "Yo camino los barrios y hablo con la gente, los sectores más humildes sobre todo, querían acompañar a Cristina, pero decidimos ser consecuentes con lo que pensamos toda la vida y nos quedamos en el PJ. Uno, tampoco puede ser necio".En paralelo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje sutil al compartir en las redes sociales declaraciones del intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis, en las que llama a la unidad del peronismo, más allá de los nombres.Si bien el posible acercamiento entre las partes fue descartado por el propio jefe comunal, lo cierto es que con el correr de las horas son recurrentes las reuniones y llamados por teléfono.Las cartas se pondrán sobre la mesa el próximo sábado y se espera una definición conjunta que, por supuesto, tendrá dos versiones: la que se cuente a los medios a viva voz y la que luego se filtre off the record.