INUNDACIONES

Intendente bonaerense fue a la justicia contra Gobernador vecino

Javier Reynoso, jefe comunal de Rivadavia denunció al mandatario de La Pampa, Carlos Verna. Lo acusa de romper un terraplén y escurrir el agua de su provincia en el distrito bonaerense.

Nuevamente, un terraplén y la crecida de las aguas fueron los detonadores de la bronca entre el intendente de Rivadavia, Javier Reynoso, y el gobernador de La Pampa, Carlos Verna. Es que, la obra realizada en el terraplén del camino rural Meridiano, con el objetivo de evitar inundaciones en la localidad de González Moreno, fue destruida.En ese marco, el jefe comunal de Cambiemos apuntó todos los cañones contra el mandatario pampeano como el responsable de la rotura del terraplén y el escurrimiento del agua en el suelo de su distrito."Lo que se pretende hacer es una obra que ya se hizo en el 2001. Está probado que no perjudica a nadie. Solo ponemos a resguardo a González Moreno”, explicó el jefe comunal.En ese sentido dijo que se agotaron todos los caminos institucionales, pero que con un gobernador como (Carlos) Verna “es imposible” y agregó: “presentamos la obra en el comité de Cuenca como solicitaron desde La Pampa y cuando Nación convocó a las dos provincias en el litigio, La Pampa optó por no presentarse. Buenos Aires la presentó y fue autorizada”.En ese sentido, manifestó que "cuando lo hablamos y la vieron los funcionarios de La Pampa, todos estábamos de acuerdo, pero luego el Gobernador se termina manejando como patrón de estancia”. A su vez, señaló que “es un conflicto entre provincias que excede” al gobierno comunal y pidió respaldo de las fuerzas federales para custodiar las obras.“Consideramos que el camino es parte de Buenos Aires. La Pampa al no presentarse a la reunión de Nación da a entender lo mismo. Verna volvió a cometer un delito que pone en riesgo a una localidad bonaerense. Queremos que la Justicia actúe en este caso”, concluyó Reynoso.