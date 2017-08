CONTEO FNAL

¿Bullrich o Cristina? Ya se sabe cuando se conocerán los resultados finales de las PASO

¿Fin del misterio? Parece que si. La Cámara Nacional Electoral aseguró que los resultados del escrutinio de las PASO bonaerenses estarán disponibles el lunes próximo.

Vale recordar que desde que el miércoles pasado se inició el conteo a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral, se manejaron varias fechas tentativas, destacándose la última, que indicaba que la reñida elección entre Bullrich y Cristina tendría su resultado final para el fin de la semana.Es importante señalar que es el conteo más esperado en años, pues en medio de denuncias por fraude y manipulación, el escrutinio provisorio se frenó en un empate técnico cuando faltaba contar el 4,32% de las mesas. ¿Quién gana? Todo indica que el triunfo en las Primarias es para la ex presidenta.El conteo final se lleva a cabo en el Teatro Argentino de La Plata y en la jornada de ayer se comenzó analizar la tercera sección y restaría contar desde la cuarta a la Séptima, ya que ya se contaron la Primer y la Octava. El jueves sería dedicado de manera especial a las 2836 mesas de La Matanza y se estima terminar el próximo lunes con el total.Según explicaron, el escrutinio definitivo reside en la resolución de los votos impugnados y observados de cada mesa y su suma a los resultados de la misma. Además, se valida el acta de escrutinio y se realiza la suma aritmética de los datos de todas las actas de escrutinio (telegramas) de un distrito.¿Bullrich o Cristina? El propio ex ministro de Educación, ante la crítica K, se animó días atrás a reconocer que el triunfo sería para Unidad Ciudadana. “Es una opinión basada en lo que vi de las mesas que quedan, me parece que puede ser que quedemos unos votos abajo”, admitió el hombre de Luján.